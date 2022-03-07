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Bella Hadid, mültecilere uygulanan çifte standarda tepki gösterdi

07.03.2022 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda dikkati çekti. Ünlü model Hadid "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir" dedi. şair Mustafa Ahmed'in şiirindeki dizeleri de paylaşan Hadid "Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde?" notunu yazdı.

Bella Hadid, mültecilere uygulanan çifte standarda tepki gösterdi

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada'da "Şair Mustafa" adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.

"KAÇ TANE MÜSLÜMAN ÜLKE ALEVLER İÇİNDE?"

25 yaşındaki Hadid, paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi.

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Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Bella Hadid
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