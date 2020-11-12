Bella Thorne son pozlarıyla olay oldu! 'Azgın olduğum zamanlarda...'

Disney kanalında yayınlanan "Shake It Up" dizisiyle 2010-2013 yılları arasında büyük popülarite yakalayan 22 yaşındaki yıldız büyüdükçe yaşam tarzı da değişti. Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştiri konusu olsa da hayranları asla azalmayan yıldız, sürekli gündeme gelmenin bir yolunu buluyor.

Cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve bir günde 24 saat için hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor.

Üzerinde göğüsleri görünecek kadar kısa tişörtüyle poz veren Thorne sosyal medyayı salladı. Thorne paylaşımına "Telefonumu sadece yalnız ve azgın olduğum zamanlarda kontrol ediyorum" dedi.

Ünlü oyuncu paylaşımının devamında ise şunları yazdı: "Not: Videoyu kimler izledi?

Nottttt: Bu hafta sonu Chick Fight filmini kimler izliyor? Şu anda yeni bir filmdeyim, daha çekimlerin ikinci günü ama harika hissediyorum. Bunu görmenizi dört gözle bekliyorum."



