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Kastamonu'da korkunç olay! Başsız ceset bulundu, 3 kişi tutuklandı: Cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

07.05.2024 22:51
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Kastamonu'da bir sulama kanalında başsız bir ceset bulundu. Cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Adem Yeşilgil’e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

Kastamonu'da korkunç olay! Başsız ceset bulundu, 3 kişi tutuklandı: Cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

Olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu’nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı sonucunda sulama kanalında baş bölgesi kesilmiş halde bir ceset bulundu. Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden 48 yaşındaki Adem Yeşilgil’e ait olduğunu belirledi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde jandarma ekipleri, baş bölgesi kesik halde bulunan ceset ile ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ş.K., N.K. ve E.Ö., güvenlik önlemleri altında Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar jandarma ekiplerinin elindeki delil kutusu ile adliyeye getirildi.

KAYIP BAŞ HER YERDE ARANIYOR

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri, cesedin bulunduğu alanda ve ekili arazilerde ölen vatandaşın kayıp baş bölgesini arama çalışmalarını sürdürüyor.

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CİNAYETİN NEDENİ YASAK AŞK

Adliyeye getirilen 3 kişi tutuklanırken cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

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Kaynak: İHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Kastamonu
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