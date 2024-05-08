Taha Hüseyin Karagöz tepkisi! Önce Özgür Özel'le görüştü, sonra İYİ Parti'ye gitti... Çok sert yorumlar: Bu yumuşama değil yumuşakçalaşma!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan siyasette 'yumuşama' süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in buluşmasının etkileri sürerken Özel dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de görüştü. İki liderin 45 dakika süren görüşmesi sonrası Ankara'daki 'ılımlı' havanın devam etmesi beklenirken; düne asıl damga vuran ise başka bir görüşme oldu.

Öğlen saatlerinde MHP lideri Bahçeli ile görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’deki makamı, dikkat çeken bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL, TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP lideri, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz ile buluştu.

Karagöz buluşmayı X hesabından duyurdu.

Özel’in “Yine kibar ve samimi bir ev sahibi” olduğunu belirten Karagöz, görüşmeden fotoğraflar da paylaştı.

CHP liderinin “Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planladığı” bilgisini paylaşan Karagöz, “Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” dedi.

İYİ PARTİ’YE DE GİTTİ

Taha Hüseyin Karagöz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile de buluştu. Görüşmede “Siyasi ortamı daha da yumuşatacak mesajların” geçtiğini belirten Karagöz, İYİ Parti’nin “Akşener’in kurucu genel başkan olarak deneyimlerinden yararlanacaklarını” bildirdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özel'in ve İYİ Partili Çömez'in Karagöz'le görüşmesi bazı isimler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

ÖZDİL: "CUMHURİYET AK PARTİSİ"

CHP lideri Özel'i eleştiren gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet AK Partisi" yorumunda bulundu.

ECE ÜNER: "YUMUŞAKÇALAŞMA"

Gazeteci Ece Üner de "Erdoğan’ın kapı dışarı ettiği trolleri misafir etmek mi? Yumuşama ve yumuşakçalaşma arasındaki farkı biliyorlardır umarım…" ifadelerini kullandı.

Özel'i eleştiren isimlerden olan komedyen Şahan Gökbakar ise "Hayat niye böyle ya..." diye yazdı.

İYİ PARTİ'DEN DE TEPKİLER YÜKSELDİ

İYİ Parti cephesinden de benzer tepkiler yükseldi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Partimize, Kurucu Genel Başkanımıza, bize çeşitli iftiralar atarak yalan haber yapmakta usta gazeteci görünümlü bir şahsı, ağzından akıttığı salyalarla yıllarca bizlere saldıran bir trolü Grup Başkanvekilliğinin ilk gününde makamda ağırlamak çok iyi bir fikirdi. Devamını niyaz ederiz..!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca ise "Taha Hüseyin Karagöz gazeteci değildir." dedi.

KARAGÖZ'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu tepkilerin ardından Taha Hüseyin Karagöz'den de açıklama geldi. Karagöz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yazılanları çizilenleri yeni yeni okuyorum;

Sabah AK Parti Genel Merkezi'nde başlayan temaslarım, İYİ Parti grubu ve CHP ile devam etti

Görüştüğüm tüm isimlerle her konuda anlaşamamakla birlikte asgari nezaketin korunduğu, samimiyetin hissedildiği atmosferde gerçekleşti

12 yıldır gazeteciyim. Savaşta, afette, hastalık bölgelerinde görev yaparken rastlamadığım kişilere, oturduğu yerden ahkam kesenlere hesap verecek durumda elbette değilim

Fonlardan, nefretten, çapsız ilişkilerden beslenenlere de öyle

Ancak kafa karışıklığına sebebiyet vermemek adına, tüm ev sahipleri ile gazeteci - politikacı diyaloğu içinde görüştüm, görüşüyorum, görüşeceğim

Şimdiye kadar hakaret, asılsız iddia ya da benzeri hiçbir dava lekesine bulaşmadım. Önceden olduğu gibi inandığım doğrular çerçevesinde bazen eleştirecek bazen destekleyeceğim

Elbette ikili hukukumu da, onların buna gösterdiği hassasiyeti göstererek koruyacağım

Yankı odalarında kalmak isteyenler, iletişimden kaçanlar ötede dursun

Sözüm konuşmayı ve dinlemeyi bilenlere

Tıpkı yapmaya çalıştığım şey gibi

Sevgilerle"





