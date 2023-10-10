MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Thorne yeni yaşını iddialı pozuyla kutladı! Göğüsleri neredeyse açılıyordu

Bella Thorne yeni yaşını iddialı pozuyla kutladı! Göğüsleri neredeyse açılıyordu

10.10.2023 14:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bella Thorne, 26. yaş gününü kutladığı paylaşımında yine iddialı bir seçimde bulundu. Şarkıcı ve oyuncu üzerine küçük gelen bikinisiyle yine hayranlarını mest etti.

ABD'li oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü yıldız tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Son olarak yeni yaşını kutlayan Thorne yine ilginç bir seçimde bulundu.

1

Galatasaray'ın yıldızıyla aşk yaşıyordu! İddialı pozlar Galatasaray'ın yıldızıyla aşk yaşıyordu! İddialı pozlar

Fotoğrafın altına 25.2 milyon hayranı ve takipçisine hitaben "Okyanus, temiz hava ve bir kızın isteyebileceği tüm arkadaşlarla çevrili 26 yaşıma girdim. Kendimi çok şanslı hissediyorum" yazan güzel isim üzerine küçük gelen bikinisiyle poz verdi.

2
Düşük belli bir etek ve belini göğsüne doğru saran kumaş şeritlerinden oluşan üstüyle dikkat çeken Bella Thorne, içine girdiği bikini ile dikkat çekti. Neredeyse göğüsleri açılacak gibi görünen oyuncu bu konuda birçok yorum aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duştan paylaşım kocasını kızdırdı! "Lan beni..."Duştan paylaşım kocasını kızdırdı! "Lan beni..."
Polikliniğine silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun...Polikliniğine silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun...
Milyonluk tektaşını gösterdi! Beğeni yağdı Milyonluk tektaşını gösterdi! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.