Bella Thorne yeni yaşını iddialı pozuyla kutladı! Göğüsleri neredeyse açılıyordu

ABD'li oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü yıldız tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Son olarak yeni yaşını kutlayan Thorne yine ilginç bir seçimde bulundu.

Fotoğrafın altına 25.2 milyon hayranı ve takipçisine hitaben "Okyanus, temiz hava ve bir kızın isteyebileceği tüm arkadaşlarla çevrili 26 yaşıma girdim. Kendimi çok şanslı hissediyorum" yazan güzel isim üzerine küçük gelen bikinisiyle poz verdi.



Düşük belli bir etek ve belini göğsüne doğru saran kumaş şeritlerinden oluşan üstüyle dikkat çeken Bella Thorne, içine girdiği bikini ile dikkat çekti. Neredeyse göğüsleri açılacak gibi görünen oyuncu bu konuda birçok yorum aldı.

