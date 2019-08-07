MAGAZİN

Bella ve Weeknd aşkı bir kez daha bitti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

İlişkilerine ikinci kez şans veren ve Kasım 2016'da bitirip Temmuz 2018'de yeniden birlikte olmaya başlayan Bella Hadid ve Weeknd yeniden ayrılık kararı aldı.

Bella ve Weeknd aşkı bir kez daha bitti!

Yurtdışında bir dergi tarafından ortaya atılan iddiaya göre çifte yakın bir kaynak ikilinin ayrıldığını söyledi. Yeniden başlayan beraberliklerini bir yıl kadar devam ettirebilen ikilinin ayrılıklarıyla ilgili olarak; “Şu anda fiziksel ve zihinsel olarak farklı yerlerde bulunuyorlar.

Bella moda haftası için hazırlanırken, Weeknd’de müzik çalışmaları ve yakında sergileyeceği oyunculuk sınavı için çalışıyor” şeklinde konuştu. Dergiye konuşan kaynak ayrıca “Yoğun bir seyahat programları yüzünden bir araya gelemeyen ikilinin bu yüzden sürtüşme yaşadıkları ve son zamanlarda sıkça tartıştıklarını” da söyledi. Hadid ve The Weeknd, ilişkilerini Kasım 2016’da sona ermeden önce bir buçuk yıl önce çıktı. Ardından The Weeknd, Ocak 2017’den Ekim 2017’ye kadar 10 ay boyunca Selena Gomez’le çıktı. Temmuz 2018’de ilişkilerini yeniden başlatan çift bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
Bikinili pozu olay! Photoshop kurbanı olduBikinili pozu olay! Photoshop kurbanı oldu
Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı sürpriziSerdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid The Weeknd

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hırsız sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

Hırsız sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Ünlü Mudo indiriminde her şey indirimde!

Ünlü Mudo indiriminde her şey indirimde!

Boşanma kararı almışlardı... Flaş hamle!

Boşanma kararı almışlardı... Flaş hamle!

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıla ile Hazer Amani aşkından ilk fotoğraf

Sıla ile Hazer Amani aşkından ilk fotoğraf

Müjde Uzman'ın bikinili pozu olay! Photoshop kurbanı oldu

Bikinili pozu olay! Photoshop kurbanı oldu

Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı sürprizi

Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı sürprizi

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Mehmet Ali Erbil'in sucuk keyfi

Mehmet Ali Erbil'in sucuk keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.