Ben Affleck'in evinin önünde Ana de Armas maketi

Ben Affleck ile Ana de Armas, corona virüs sosyal izolasyonu süresince her gün el ele Los Angeles sokaklarında görüntüleniyor. Aşk gösterisi sergileyen çiftin her adımı da bölgede görev yapan fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Önceki gün ise Affleck ile de Armas'ın yaşadığı evin bahçe kapısı önünde aniden güzel oyuncunun birebir ölçülerde kartondan bir maketi belirdi. Semtte Ana de Armas'ın kartondan maketini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bazı komşuların anlattığına göre Ana de Armas'ın bu maketini, Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından biri çıkarıp oraya koydu. Sonra da hızlı bir şekilde eve girdi.



