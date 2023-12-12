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  4. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 49. BÖLÜM İZLE! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 49. BÖLÜM İZLE! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti!

12.12.2023 18:32 | Son Güncelleme:
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Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. İkinci sezonuyla heyecan dolu dakikalara sahne alan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerinde, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Burak Çelik ve İsmail Demirci yer almaktadır. Dizinin 49. bölümü 5 Aralık 2023 Salı akşamı ekranlara gelecek. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizi yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti...

Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. ATV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi aksiyon ve dram türünü ele alıyor. Bazı sahnelerin Semerkant'ta çekildiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da devam etmektedir. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu ve detaylar...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı ATV'de yayınlanıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 48. bölümünde;
Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur. Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler. Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir. Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister. Fakat Erman istediğini ona vermez. İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar. Ancak Cezayir'in Malkaralı'dan farklı olarak onun için canını verecek kadar sadık bir dostu vardır; Emir Gardaşov.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 48. bölümünde;
Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler. Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.

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Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir. Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 49. BÖLÜM İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 48. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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