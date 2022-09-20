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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Okay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca nereli ve kaç yaşında?

20.09.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ATV'nin merak uyandıran yeni dizisinde ünlü oyuncunun yanı sıra, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı ve Işıl Yücesoy gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Oktay Kaynarca kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca hangi dizilerde oynadı?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Okay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca nereli ve kaç yaşında?

Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir karakterine hayat veriyor. Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği diziyi Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

1989 yılında TRT ekranlarında yayınlana Gençlik dizisi ile tanınan Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Süleyman Çakır ile ön plana çıktı. Aynı zamanda 1990-1997 yılları arasında yarışma programlarında sunuculuk yaptı. 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Kaynarca, ayrıca MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ve Radyo Televizyon gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri’nde oyunculuk alanlarından ödül aldı.

2002 yılında Özgü Namal ile hayatı birleştiren Kaynarca, 2008 yılında boşandı. 2012’de ikinci kez evlenen Kaynarca, 2013 yılında eşi Melek Angun’dan ayrılmıştır.

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