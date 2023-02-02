Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca diziden ayrılacak mı? Dudak uçuklatan yeni teklifi geri çevirmedi

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği dizisinin yeni bölümünde Cezayir ezeli düşmanı Tatavlalı tarafından vurulacak. Peki, Oktay Kaynarca diziden ayrılacak mı? Cezayir ölecek mi? İşte tüm merak edilenler..

CEZAYİR VURULUYOR

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubat'ta yayınlanacak olan 20. bölümünde bir şok yaşanacak. Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vurulacak.

DUDAK UÇUKLATAN YENİ TEKLİF

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif geldiği konuşuluyor.

Projeye sıcak bakan Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği öğrenildi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım genel hikayesini üstlenen Oktay Kaynarca dizide oyunculuk dışında yapımcılığına devam ediyor.

