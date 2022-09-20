Ben Bu Cihana Sığmazam Suna kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Mina Derman'ın hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

MİNA DERMAN KİMDİR?

12 Nisan 2002 de İstanbul'da dünyaya gelen Mina Derman 20 yaşında oyuncudur. Koç burcudur. 1.75 boyundadır. Gözleri mavi renktedir. MEF okullarından mezundur. Oyunculuk derslerini Arif Pişkin'den almıştır. Talya Milano Naba Academy'e üniversite eğitimi için başvurarak kabul edildi. İlk olarak 2019 yılında incir Ağacı adlı dizide İncir karakterine can verdi.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2022- Ben Bu Cihana Sığmazam

2022- Oğlum

2021- Baş Belası

2020- Bir Annenin Günahı

2019- İncir Ağacı

