Orman Kanunları albümünden Demet Akalın şarkısı için çektiği klip de Ben Fero'nun son bir yıldaki dönüşümünü devam ettiriyor bir bakıma. Demet Akalın'ın da yer aldığı klip, Ben Fero'nun artık popüler kültürümüzün kendine has ikonlarından biri olduğunu tescilliyor. Bu vesileyle onunla bir araya geldik ve kariyerinden NBA'e pek çok konuda sohbet ettik.

Geçtiğimiz bir yıl, Ben Fero’nun hayatını değiştirdi. Mahallemiz Esmer şarkısı ilk birkaç haftasında milyonlarca defa dinlendi. Onu Kimlerdensin ve 3 2 1 takip etti. Ve Şubat ayında da ilk albüm Orman Kanunları geldi. Ben Fero bu kısa sürede Türk hip hop dinleyicisinin her adımını takip ettiği, şarkılarını ezbere bildiği bir isme dönüştü. Değişim, Ben Fero’nun hayatında yeni bir kavram değil. Doğduğu Almanya’dan üç yaşında Türkiye’ye gelen rapper, 18 yaşına kadar Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşadı. Üniversite hayatı onu İstanbul’a taşırken askerlik de ona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıttı. Bu hareketli hayatın sabit kalan temelinde ise hip hop var. Yaklaşık 15 yıldır dinleyerek, izleyerek, tarihini inceleyerek hip hop kültürünün içinde olduğunu söylüyor Ben Fero. Şimdi ise hip hop’ın Türkiye için yeni sayılabilecek sayfası trap müziğin öncülerinden.

Onu bir baskı olarak değil de sorumluluk gibi görüyorum. Zaten hayatta çok fazla negatif şey var, bunun sonu gelmiyor. Ben her zaman olduğum gibi rahat bir kafayla şarkılar yapacağım. Tabii ki teknik anlamda belirli bir seviyede olması lazım, ona da dikkat edeceğim.

Demet Akalın şarkısında 'hava kapalı' kelimeleriyle başladım her şeye. 'Hava kapalı, ama akalım…' Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın… Tamamen denk geldi.

En çok etkilendiğin albümler, müzisyenler hangileri peki?

50 Cent benim idolümdü. Get Rich or Die Tryin’i çıkardığında 12 yaşındaydım. Yavaş yavaş aklım başıma geliyordu ve Türkiye’de internet de daha yaygınlaşmaya başlamıştı. O albüm çok etkiledi beni. TuPac’ın her şeyini çok dinledim ve beni gerçekten çok etkiledi. 50 Cent’in grubu G-Unit’i çok dinledim. Fabolous’ın Real Talk albümüne de çok değer veririm. Beni trap müziğe alıştıransa Future’un 2015’te yayınlanan DS2 albümü. Migos’un Culture I albümü de bana trap müziği kabul ettirdi. Ben de uzun zaman 'bu neymiş ya' yapmıştım, sevdim sonra.

Şu ara - yerli ve yabancı ayırt etmeksizin- en çok döndürdüğün kayıtları saymanı istesek?

DJ Khaled’in albümü çıktı yakın zamanda. Bilirsiniz, albümlerinde ünlü isimleri bir araya getirir. Yine baba isimler var. Onu dinledim. Migos’un yeni şarkısı Stripper Bowl çıktı daha bugün. Onu dinledim. Türkçe olarak da Ege Çubukçu’nun yeni şarkısı BADD’ trip’e çok sardım bu aralar. Sheck Wes, Offset ve Young Dolph da bu ara sıkça dinlediğim isimler.

Bu şarkıyı ben yazmalıydım dediğin, kıskandığın bir iş var mı?

Hem de çok. Keşke bu şarkı hiç olmasaymış da ben Türkçesini yapsaydım dediğim çok şarkı oluyor. Hatta bazen şarkıların bir kısmının söylenişini Türkçe yapıyorum. Trap müzikte hafif arabeske, nağmeli nağmeli söyleyişe de kaçıyor. O yüzden bazı şarkıların Türkçesiyle yıkarmışım diyorum.