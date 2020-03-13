Benan Mahmutyazıcıoğlu: Ece Erken, eşimin fotoğrafını mesaj atıp 'kocan yanımda' dedi

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken hakkında olay yaratacak ifadeler kullandı.

2. Sayfa'ya konuşan Benan Mahmutyazıcıoğlu şunları söyledi:

İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı. Eşim 3 aydır sürekli bana 'büyük bir yanlış yaptım. Lütfen beni affet' diye yalvarıyor. Babam aracalığıyla benden bir şans daha istedi. Eşim akıl tutulması yaşamış sanki, korkutulmuş... Boşanma diye dizlerimin önüne çöktü. 'Yalvarırım, kendimi affettireceğim' ifadelerini kullandı. Ece Erken, ise eşimin fotoğrafını mesaj atıp 'kocan yanımda' dedi.



