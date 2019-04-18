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Benfica taraftarı, takımını desteklemek için yanlış şehre gitti

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 18.04.2019 20:19 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi Frankfurt maçına gitmek isteyen bir Benfica taraftarı, yanlış Frankfurt'a gidince sosyal medyada alay konusu oldu.

Benfica taraftarı, takımını desteklemek için yanlış şehre gitti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Benfica, ilk maçta 4-2 yendiği Frankfurt ile rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. Benfica'nın deplasmanda oynayacağı maçta takımını yalnız bırakmak istemeyen bir taraftar ise zor duruma düştü.

Alvaro isminde bir Benfica taraftarı, Lizbon'dan arabası ile yola çıkarken arabanın navigasyonundan Frankfurt'u seçti. Buraya kadar her şey normal. Ancak Alvaro, Almanya'da iki farklı Frankfurt'un olduğunu hesaba katamayınca işler değişti.

Maçın oynanacağı yer Frankfurt am Main olmasına rağmen Alvaro, haritadan Frankfurt an der Oder'i seçti. İki şehrin arasında ise 6 saatlik bir yol var. Yanlış Frankfurt'a giden Alvaro, tam 17 saat araba sürmüş oldu.

İşin ilginç yanı ise Frankfurt an der Oder'e giden yol, Frankfurt am Main, yani maçın oynanacağı Frankfurt'tan geçiyor. Genç taraftar, bir şekilde gerçek şehrin içine girip bir 6 saat daha direksiyon sürdü...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alvaro, formalı fotoğrafı ve haritayı paylaşırken kullanıcılar tarafından alay konusu oldu.

benfica

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Anahtar Kelimeler:
Benfica Eintracht Frankfurt

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Akplidir
Onun akpli olma ihtimali sendeki karakter eksikliği kadardır emin ol
vay mal
yazık lan :D almanya başbakanı derhal istifa etmeli!
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