Bengü bebeğinin ismi açıkladı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Bengü, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yeğeni ile birlikte alışveriş yapan ve karnının iyice belirginleştiği görülen Bengü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, "Haberi ilk duyduğumuzda çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNE VERECEĞİ İSMİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, oğluna isim olarak eşi Selim Selimoğlu'nun adını vermeyi düşündüklerini söyledi.

Bengü, konuyla ilgili, "İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior 'Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık" dedi.

"ŞU ANA KADAR ÖYLE BİR DURUM OLMADI"

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Bengü, aşerme durumuyla ilgili, "İkinci çocukta daha çok olur' dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine. Şu ana kadar bir durum olmadı" şeklinde konuştu.

