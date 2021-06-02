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Bengü bebeğinin ismi açıkladı

02.06.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Önceki gün görüntülenen 42 yaşındaki şarkıcı, bebeğinin ismini ilk kez duyurdu.

Bengü bebeğinin ismi açıkladı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Bengü, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yeğeni ile birlikte alışveriş yapan ve karnının iyice belirginleştiği görülen Bengü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, "Haberi ilk duyduğumuzda çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

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BEBEĞİNE VERECEĞİ İSMİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, oğluna isim olarak eşi Selim Selimoğlu'nun adını vermeyi düşündüklerini söyledi.

Bengü, konuyla ilgili, "İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior 'Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık" dedi.

"ŞU ANA KADAR ÖYLE BİR DURUM OLMADI"

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Bengü, aşerme durumuyla ilgili, "İkinci çocukta daha çok olur' dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine. Şu ana kadar bir durum olmadı" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bengü
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