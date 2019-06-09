MAGAZİN

Bengü, karnı burnunda konser verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da düzenlenen 55'inci Uluslararası Kiraz festivalinde ünlü sanatçı Bengü, karnı burnunda sahne aldı. 7,5 aylık hamile olan güzel şarkıcı gece geç saatlere kadar sahnede hayranlarına şarkılarını söyledi.

Bengü, karnı burnunda konser verdi

Bengü, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Tekirdağ'da düzenlenen 55'inci Uluslararası Kiraz festivalinde ünlü sanatçı Bengü, karnı burnunda sahne aldı.

Ünlü şarkıcı karnının burnunda olmasına rağmen sahnede oldukça hareketliydi.

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Sanatçı Bengü şarkı arasında yaptığı konuşmasında, "Bugün kızımla birlikte burada sahnedeyim. ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum "dedi.

Bengü'nün konseri gece geç saatlere kadar sürdü. (İHA)

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