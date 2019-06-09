Bengü, karnı burnunda konser verdi

Bengü, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Tekirdağ'da düzenlenen 55'inci Uluslararası Kiraz festivalinde ünlü sanatçı Bengü, karnı burnunda sahne aldı.

Ünlü şarkıcı karnının burnunda olmasına rağmen sahnede oldukça hareketliydi.

Sanatçı Bengü şarkı arasında yaptığı konuşmasında, "Bugün kızımla birlikte burada sahnedeyim. ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum "dedi.

Bengü'nün konseri gece geç saatlere kadar sürdü. (İHA)

