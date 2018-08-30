Bengü'nün düğününe katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu aşka geldi

Ünlü şarkıcı Bengü ve armatör nişanlısı Selim Selimoğlu, dün akşam evlendi. Ünlüler, çiftin düğün törenine adeta akın etti. Düğüne katılanlardan en dikkat çeken çift ise Kenan Doğulu Beren Saat oldu. Arkadaşlarını en mutlu gününde yalnız bırakmayan Beren Saat ve Kenan Doğulu aşk pozu vermeyi ihmal etmedi.

EŞİNE AŞKINI BİR KEZ DAHA DİLE GETİRDİ

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'yu öperken verdiği pozu sosyal medya hesabından "Seni seviyorum" notu ile paylaştı. Beren'in aşk pozuna takipçileri ise kayıtsız kalmayıp beğeni yağdırdı.

İşte Beren Saat'in aşk dolu paylaşımı;