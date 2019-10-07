Bengü'nün yeni imajına beğeni yağdı

Şarkıcı Bengü, Ağustos ayında kızı Zeynep'i kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Kızıyla ilgili paylaşımlar yapan güzel şarkıcı uzun siyah olarak kullanmıştı. Bengü, kızının iki aylık olmasının ardından saçlarını sarıya boyatarak imajında yenilik yaptı.

"YENİ SAÇLARIM VE BEN"

40 yaşındaki şarkıcı yeni sosyal medya hesabından "Yeni saçlarım ve ben" notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Bengü'ye iltifat dolu yorum yağdı. Saçlarını sarıya boyatan Bengü'ye takipçileri "En güzel anne" yorumunu yaptı.



