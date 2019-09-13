Benim Adım Melek dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği dizi 25 Eylül Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak. Senaryosu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu Benim Adım Melek’in başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk’ün paylaşırken Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar ve usta oyuncu Şerif Sezer dizinin kadrosunda yer alıyor.

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan dizi, Melek’in ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Benim Adım Melek, ilk bölümüyle 25 Eylül Çarşamba akşamı TRT 1’de!

