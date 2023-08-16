MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM tek parça izle! TRT 1 BENİM GÜZEL AİLEM dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM tek parça izle! TRT 1 BENİM GÜZEL AİLEM dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

16.08.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Güzel Ailem dizisi sekizinci bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Güzel Ailem'in oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç ve Nergis Kumbasar gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Benim Güzel Ailem 8. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Benim Güzel Ailem 8. bölümü için geri sayım devam ediyor. TRT 1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem'in senaristliği Baykut Badem kaleme alırken yönetmenliğini Sadullah Çelen üstleniyor. İzleyiciler merakla 8. bölümü bekliyor. Benim Güzel Ailem'in yeni bölümü 16 Ağustos Çarşamba akşamında yayınlanacak. İşte Benim Güzel Ailem 8. bölüm konusu...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Güzel Ailem, her Çarşamba akşamı TRT'de yayınlanıyor. Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

bga3

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Benim Güzel Ailem dizisinin yedinci bölümünde;
Feryal Oğuz’un ortadan kaybolması üzerine dokuz doğurur ve etrafına oğluyla ilgili sitemlerde bulunur. Oğuz ise Feryal’in oğlu olduğunu Damla’nın öğrenecek olmasından dolayı panik halindedir. Ferdi kendini iyice oyunculuk dünyasına kaptırır ve bir star edasıyla dolaşır. Öznur bu değişim karşısında şaşkın bir şekilde durumu sorgulamaktadır. Sina’nın annesi Ayten, Canan’a oğlunun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini söyler ve yardım eli uzatmasını ister. Sina ise yetiştirilme tarzından dolayı Damla’ya dert yanar ve şımartıldığını söyler. Rasimlerin karşı köşesindeki ev satılır ancak satın alanın kim olduğunu öğrenemez ve ailece bu gizemli kişiyi merak ederler.

bga

BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisinin 8. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başörtüsü takıp poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Yorum yağdıBaşörtüsü takıp poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Yorum yağdı
Son pozuyla büyüledi! İngilizce yazıyı yanlış yazınca...Son pozuyla büyüledi! İngilizce yazıyı yanlış yazınca...
Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! O karesi yürek sızlattı Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! O karesi yürek sızlattı
Anahtar Kelimeler:
trt trt1 canlı Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Günün Videosu

İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi
İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.