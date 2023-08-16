BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM tek parça izle! TRT 1 BENİM GÜZEL AİLEM dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Benim Güzel Ailem 8. bölümü için geri sayım devam ediyor. TRT 1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem'in senaristliği Baykut Badem kaleme alırken yönetmenliğini Sadullah Çelen üstleniyor. İzleyiciler merakla 8. bölümü bekliyor. Benim Güzel Ailem'in yeni bölümü 16 Ağustos Çarşamba akşamında yayınlanacak. İşte Benim Güzel Ailem 8. bölüm konusu...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Güzel Ailem, her Çarşamba akşamı TRT'de yayınlanıyor. Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Benim Güzel Ailem dizisinin yedinci bölümünde;

Feryal Oğuz’un ortadan kaybolması üzerine dokuz doğurur ve etrafına oğluyla ilgili sitemlerde bulunur. Oğuz ise Feryal’in oğlu olduğunu Damla’nın öğrenecek olmasından dolayı panik halindedir. Ferdi kendini iyice oyunculuk dünyasına kaptırır ve bir star edasıyla dolaşır. Öznur bu değişim karşısında şaşkın bir şekilde durumu sorgulamaktadır. Sina’nın annesi Ayten, Canan’a oğlunun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini söyler ve yardım eli uzatmasını ister. Sina ise yetiştirilme tarzından dolayı Damla’ya dert yanar ve şımartıldığını söyler. Rasimlerin karşı köşesindeki ev satılır ancak satın alanın kim olduğunu öğrenemez ve ailece bu gizemli kişiyi merak ederler.

BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisinin 8. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



