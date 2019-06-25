Benim Tatlı Yalanım oyuncuları tenis dersinde

Başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Star’ın beğeni toplayan yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın tenis çekimleri için yakışıklı oyuncu Furkan Palalı ile dizinin çocuk oyuncusu Lavinya Ünlüer tenis dersi aldı.

SERVİSLERDEN TAM NOT

Daha önce de eline raket alan Palalı, tekniğini geliştirmek ve daha profesyonel bir görüntü yakalabilmek için tenis dersi aldı. Çekim öncesi özel hocadan servis ve vuruş taktikleri alan oyuncu attığı servislerden tam not aldı.

'KAYRA' SETİN İLGİ ODAĞI OLDU

Benim Tatlı Yalanım’ın sevimli oyuncusu Lavinya Ünlüer (Kayra) oyuncuğulu ve sempatik tavırları ile şimdiden izleyenlerin gönlünde taht kurdu. Dizinin Perşembe günü ekrana gelecek yeni bölümündeki tenis sahneleri için Furkan Palalı (Nejat) ile birlikte tenis dersleri alan küçük oyuncu neşeli tavırları ile setin ilgi odağı oldu.



