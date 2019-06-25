MAGAZİN

Benim Tatlı Yalanım oyuncuları tenis dersinde

DİZİ HABERLERİ  | 25.06.2019 21:56 | Son Güncelleme

Star’ın beğeni toplayan yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın tenis çekimleri için başrol oyuncularından Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer ters dersi aldı.

Benim Tatlı Yalanım oyuncuları tenis dersinde

Başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Star’ın beğeni toplayan yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın tenis çekimleri için yakışıklı oyuncu Furkan Palalı ile dizinin çocuk oyuncusu Lavinya Ünlüer tenis dersi aldı.

SERVİSLERDEN TAM NOT
Daha önce de eline raket alan Palalı, tekniğini geliştirmek ve daha profesyonel bir görüntü yakalabilmek için tenis dersi aldı. Çekim öncesi özel hocadan servis ve vuruş taktikleri alan oyuncu attığı servislerden tam not aldı.

tenis3,1Nit4Njg7EagdquX2Lv2gQ

'KAYRA' SETİN İLGİ ODAĞI OLDU
Benim Tatlı Yalanım’ın sevimli oyuncusu Lavinya Ünlüer (Kayra) oyuncuğulu ve sempatik tavırları ile şimdiden izleyenlerin gönlünde taht kurdu. Dizinin Perşembe günü ekrana gelecek yeni bölümündeki tenis sahneleri için Furkan Palalı (Nejat) ile birlikte tenis dersleri alan küçük oyuncu neşeli tavırları ile setin ilgi odağı oldu.

tenis2,tTN6NismbUyitryONNtpZA


Nemrut Dağı'na zorlu yolculukNemrut Dağı'na zorlu yolculuk
Sevilen yarışmada sürpriz değişiklik!Sevilen yarışmada sürpriz değişiklik!
Erkenci Kuş'ta Can ve Sanem'den sürpriz itiraflar!Erkenci Kuş'ta Can ve Sanem'den sürpriz itiraflar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benim tatlı yalanım Tenis

En Çok Okunan Haberler

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapanmadan Kazan hangi gün yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman?

Sevilen yarışmada sürpriz değişiklik!

Erkenci Kuş'ta Can ve Sanem'den sürpriz itiraflar! Erkenci Kuş 45. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Erkenci Kuş'ta Can ve Sanem'den sürpriz itiraflar!

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe evleniyor! Afili Aşk 3. yeni bölüm 3. fragmanı izle!

Yalan aşklarına herkesi ikna ediyorlar!

Sen Anlat Karadeniz 2. sezon tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Sen Anlat Karadeniz hayranlarına müjde!

Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeniden ekranda!

Burak Deniz yeni sezonda hangi dizide oynayacak?

Yeni dizisi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.