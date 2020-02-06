Benimle Söyle bitti mi? Yeni bölüm neden yok?

Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Enis Arıkan'ın, jüri kadrosunda; Ayta Sözeri, Gülçin Ergül, Ferman Akgül, Metin Arolat, Nuri Harun Ateş, Çağatay Akman, Melihat Gülses, Orçun Sünear, Gür Akad, Ahmet Güvenç gibi isimlerden oluşan 100 kişilik bir ekibin yer aldığı program önce yayın akışından çıkarılmıştı. Şimdi de kanalın internet sitesinde yer alan güncel programlar kısmından da kaldırıldı ve arşive gönderildi.

Çekimleri tamamlanan programın geri kalan 9 bölümü yayınlanmadan rafa kaldırılmış oldu.

