Benimle Söyle hangi kanala transfer oldu?

Daha önce Kanal D'de yayınlanan, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, dünyanın en popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

“Benimle Söyle” şarkı yarışmasının sunuculuğunu Enis Arıkan üstlenirken, sürpriz isimler birbirinden değerli jüri üyelerine kaptanlık yapacak.

100 KİŞİLİK JÜRİ!

Dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik “Benimle Söyle” jurisi müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak, bu sıra dışı yarışma müzik tutkunlarını ekrana kilitleyecek!

Programda yarışmacılar performanslarıyla karşılarındaki 100 kişilik jüriyi etkilemek, ayağa kaldırarak kendilerine eşlik ettirmek için çaba gösterecekler. Gecenin en çok sayıda jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finale kalmaya hak kazanacak. İkinci ve üçüncü olan yarışmacılar ise, kendi aralarında tekrar mücadele edecekler ve kazanan, birinciyle birlikte finalist olabilecek.