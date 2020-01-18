MAGAZİN
  4. Benin'e ait 28 tarihi eser iade edildi

Benin'e ait 28 tarihi eser iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 23:22 | Son Güncelleme

Benin'e ait 28 tarihi eser iade edildi

Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eserin Benin'e iade edildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Avrupa'daki özel koleksiyonlardan alınan 28 tarihi eser, dün akşam ülkenin güneyindeki Küçük Recade Müzesi'ne ulaştı.

Benin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Eric Totah, eserlerin doğdukları, ait oldukları topraklara döndüğünü belirtti.

Müze direktörü Marion Hamard da 2 heykel, 8 kılıç, 16 krallık asası ve 2 bıçaktan oluşan koleksiyonun, müzeyi zenginleştireceğini kaydetti.

Fransa'nın da yakın zamanda Benin'e ait bir heykelciği de iade etmesi bekleniyor.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Irenee Zevounou'ya göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ila 6 bin eser bulunuyor.

- Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart 2018'de sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini, ilk olarak Benin'den kaçırılan 28 eserin iadesinin sağlanacağını duyurmuştu.

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdıSosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı
İrem Derici eksi 4 derecede sevenlerini coşturduİrem Derici eksi 4 derecede sevenlerini coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Benin, tarihi eser,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz'ın yeni filmi için boykot kampanyası! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

İrem Derici eksi 4 derecede sevenlerini coşturdu

İrem Derici eksi 4 derecede sevenlerini coşturdu

Yeliz Yeşilmen'den Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrı: Plaket bekliyorum

Yeşilmen'den şaşırtan çağrı: Plaket bekliyorum

Hollanda'da "Ulusal Lale Günü" etkinliği

Hollanda'da "Ulusal Lale Günü" etkinliği

Rihanna sevgilisi rap Prensi Hassan Jameel'den ayrıldı

Rihanna sevgilisi rap Prensi Hassan Jameel'den ayrıldı

Şavşat'ta renkli kış şenliği

Şavşat'ta renkli kış şenliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.