Bensu Narlı kimdir? Serhat Kantaş kimdir? Muğla'da kadın cinayeti!

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı adındaki genç kızın, erkek arkadaşı Serhat Kantaş tarafından öldürülmesi duyanları kahretti. Olayın ardından Bensu Narlı ile Serhat Kantaş etiketi, Twitter’da TT oldu.

BENSU NARLI VE SERHAT KANTAŞ KİMDİR?

Olay, saat 19.30 sıralarında Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, 23 yaşındaki Bensu Narlı ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Serhat Kantaş arasında kıskançlık sebebiyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek alevlenirken, Serhat Kantaş da yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek, Bensu Narlı'yı göğsünden yaraladı. Silah sesini duyan çevre sakinleri, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Serhat Kantaş da evi terk ederek kaçtı.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde Bensu Narlı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin arkasından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



