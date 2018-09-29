MAGAZİN

Bensu Soral ile Hakan Baş dünya evine girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 21:29 | Son Güncelleme

Hakan Baş ile oyuncu Bensu Soral bu akşam Four Seasons Otel'de dünyaevine girdi.

Nikah öncesi, gelin ve damat çekiminden ilk fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Bensu Soral ile Hakan Baş dünya evine girdi

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Hakan Baş ile oyuncu Bensu Soral bu akşam Four Seasons Otel'de dünyaevine girdi
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Nikah öncesi, gelin ve damat çekiminden ilk fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.
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Oyuncu Bensu Soral, baba evinden böyle çıkmıştı... FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Hakan Baş, düğüne saatler kala müstakbel eşini baba evinden alarak düğünün yapılacağı otele götürdü.
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O anlar sosyal medyada paylaşıldı...
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