Nikah öncesi, gelin ve damat çekiminden ilk fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.
Bensu Soral ile Hakan Baş dünya evine girdi
1 / 15
Hakan Baş ile oyuncu Bensu Soral bu akşam Four Seasons Otel'de dünyaevine girdi
2 / 15
Nikah öncesi, gelin ve damat çekiminden ilk fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.
5 / 15
Oyuncu Bensu Soral, baba evinden böyle çıkmıştı... FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
6 / 15
Hakan Baş, düğüne saatler kala müstakbel eşini baba evinden alarak düğünün yapılacağı otele götürdü.
7 / 15
O anlar sosyal medyada paylaşıldı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum