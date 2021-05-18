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Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı buluşturan dizi: Cam Tavanlar

18.05.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde son dönemin yükselen yıldızlarından Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın bir araya geldiği ‘Cam Tavanlar’ yakında Show TV’de izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri son sürat devam eden ve yaz sezonuna yeni bir soluk getirecek dizinin teaser afişleri yayınlandı.

Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı buluşturan dizi: Cam Tavanlar

Show TV’nin yeni dizisi, Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’, bu yazın adından söz ettirecek hikayeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Genç kuşağın gözde oyuncularından Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerini paylaştığı dizide tırnaklarını kazıyarak olduğu pozisyona gelen Leyla (Bensu Soral) ile prestijli bir aileden gelerek hayatta her istediğini kolaylıkla elde eden Cem’in (Kubilay Aka) heyecan dolu rekabeti gözler önüne serilecek. İkili arasında gerçekleşecek çetin yarışta rüzgar, sürekli yön değiştirirken Leyla ve Cem’in peşini aşk da bırakmayacak. Yakında seyirciyle buluşacak dizinin adından yola çıkılarak tasarlanan teaser afişleri ise bugün paylaşıldı.

Cam Tavanlar Teaser Afiş_Bensu Soral

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizinin senaryosunu birçok başarılı projede imzası olan Meriç Acemi kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. ‘Cam Tavanlar’, oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimleri bir araya getiriyor.

Cam Tavanlar Teaser Afiş_Kubilay Aka (1)

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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