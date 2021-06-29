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Bentonit kilinden alkolsüz kokteyl yaptılar! Turistlerin ilgi odağı oldu

29.06.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da bir işletme, bentonit kilinden yapılan alkolsüz kokteylle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Bentonit kilinden alkolsüz kokteyl yaptılar! Turistlerin ilgi odağı oldu

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan Miya Beach, bentonit kilinden yaptığı alkolsüz karışımla yerli ve yabancı turistlere sağlıklı bir tatil sunuyor.

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Bentonit kiliyle özel bir kokteyl yapan Miya Beach, karışımın ismini ise 'Koronasavar' koydu.

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Sağlığa faydalı ürünlerden biri olan bentonit kili ile yapılan kokteyl işletmede şimdiden yok satmaya başladı.

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İşletme sahibi Hamit Tecer, bentonit kilinin faydalarından bahsederek, "Bazıları bunun bir mizansen olduğunu düşünüyor olabilir ama hakikaten içerisinde bulunan bentonit kili, dünyada en eski bilinen virüslere ve bakterilere iyi geldiği biliniyor. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da var. İlgi çok yüksek insanlar bunun bir mizah olduğunu düşünüyor. Bentonit kilini biraz araştırıp öğrenmeye başlayınca bunun bir mizah olmadığını, tarihte bu kilin vebayı yok etmek için kullanılan bir madde olduğunu görüyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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