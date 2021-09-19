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Benzemez Kimse Bize nerede çekiliyor? 19 Eylül Benzemez kimse Bize konukları kim?

19.09.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik ve eğlence programı olan Benzemez Kimse Bize, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunuculuğu ile Star TV ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği Benzemez Kimse Bize programı 20.00'da ekranlarda yerini alacak. İşte merak edilenler...

Benzemez Kimse Bize nerede çekiliyor? 19 Eylül Benzemez kimse Bize konukları kim?

İlk bölümü ile 19 Eylül 2021 Pazar günü Star TV ekranlarında yerini alan Benzemez Kimse Bize programı, "Diva" lâkabıyla bilinen Türk sanat müziği şarkıcısı Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, bestecisi Mustafa Keser'in sunumuyla yayınlanacak. Programın ilk bölümüne Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Yıldız Tilbe konuk oldu.

BENZEMEZ KİMSE BİZE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benzemez Kimse Bize programı canlı olarak yayınlanıyor. Söz konusu programın Star TV stüdyolarında gerçekleştiği söyleniyor. Stüdyoların ise İstanbul'da olduğu ifade ediliyor.

Benzemez Kimse Bize programının 19 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan ilk bölümünde, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in konuğu Yıldız Tilbe oldu. Müzik kariyeri boyunca onlarca şarkıyı seslendiren ve dinleyicilerin gönlünde taht kuran Yıldız Tilbe, Benzemez Kimse Bize programı ile en sevilen şarkıları seslendirdi.


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Bülent Ersoy
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