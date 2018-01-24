'Benzinin ne olduğunu biliyorum'
Ebru Polat, Nişantaşı'nda objektife takıldı.
Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. Soğuk havaya rağmen göbeğini açık bırakan bir tişört giyen şarkıcı, “5 gün Miami’de ailemle birlikte tatil yaptık. Dün akşam geldim, galiba Miami havasını üzerimden atamadım” dedi.
Ebru Polat'tan 'benzin' açıklaması
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Geçen hafta yolda kalan Porsche marka aracının benzin deposuna su koyarken objektife takılan Polat, “Elimdeki şişede su değil benzin vardı. Başıma böyle bir olay geldiği için sadece o an sinirliydim. Yoksa suyla benzinin ne olduğunu biliyoruz” diye konuştu.
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Ebru Polat, 'elimdeki şişede su değil benzin vardı' şeklinde açıklama yaptı ancak, şişenin içindeki sıvının şeffaf olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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Bilindiği üzere petrol sarı renkli yakıttır.
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