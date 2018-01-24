'Benzinin ne olduğunu biliyorum'

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Geçen hafta yolda kalan Porsche marka aracının benzin deposuna su koyarken objektife takılan Polat, “Elimdeki şişede su değil benzin vardı. Başıma böyle bir olay geldiği için sadece o an sinirliydim. Yoksa suyla benzinin ne olduğunu biliyoruz” diye konuştu.