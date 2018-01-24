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'Benzinin ne olduğunu biliyorum'

MAGAZİN HABERLERİ | 24.01.2018 09:53 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ebru Polat, Nişantaşı'nda objektife takıldı.

Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. Soğuk havaya rağmen göbeğini açık bırakan bir tişört giyen şarkıcı, “5 gün Miami’de ailemle birlikte tatil yaptık. Dün akşam geldim, galiba Miami havasını üzerimden atamadım” dedi.

Ebru Polat'tan 'benzin' açıklaması

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Geçen hafta yolda kalan Porsche marka aracının benzin deposuna su koyarken objektife takılan Polat, “Elimdeki şişede su değil benzin vardı. Başıma böyle bir olay geldiği için sadece o an sinirliydim. Yoksa suyla benzinin ne olduğunu biliyoruz” diye konuştu.
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Ebru Polat, 'elimdeki şişede su değil benzin vardı' şeklinde açıklama yaptı ancak, şişenin içindeki sıvının şeffaf olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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Bilindiği üzere petrol sarı renkli yakıttır.
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Ebru Polat nişantaşı

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
BUDA ŞEFFAF BENZIN DIMI EBRU . BİZDE YEDİK :D .. HAY ALLAHIM KENDILERINİ NE OLARAK GORUYORLAR BUNLAR AKIL YOKSUNLARI
Bunlara Ehliyeti kim veriyor
bizim çağdaşlar. bukadar çalışıyor cihaz. yapacak birşey yok.
İyi de bu kadın ne iş yapıyorda altında 800.000 tl.lık araba var. Bir de ailesiyle Miami'de tatil yapmışmış. Mış mış ta muş muş mış. Para kazanmak bu kadar zorken, bunlar için nasıl bu kadar kolay
Para var akıl yok,
Kim bu kadın da böyle manşetlerde yer alıyor....vay be miamiler son model arabalar...insanlar boşuna üniversite de okuyup onca emek veriyor....Ülkemin adaletli gelir dağılımına örnek...
kim veriyor acaba size bu arabaları yazık vallahi
belki porche su ile giden araç yaptı bizden gizliyorlardır :)
Suyla çalışan Porsche mu almış kendine?
tatlı hatun.
E be güzel kardeşim kendini ne olarak görüyorsun doğa üstü bir varlık mı? Hepimiz insanız arabanın benzini de biter lastiği de patlar, düşersin, yuvarlanırsın bunlar insanlığın doğal halleri. Benzin bitti diye niye triplenirsin böyle hava yapınca daha mı güzel olduğunu sanıyorsun? Güzellik insanın içindedir, arabasında, g.tünde göbeğinde değil kalbindedir, insancıl oluşundadır.
guzel Reklam su kadini hergun tvde internet sitelerinde goruyorum ama ne is yaptigini bilmiyorum
İşte ülkemizin geldiği nokta..... Dişini tırnağına geçirip dirsek paralayan, sınav üstüne sınavlarla yıllarını harcayan, sonunda doktor, mühendis, öğretmen, yargı mensubu, öğretim üyesi, bilim insanı olan kaç bayan böyle bir arabaya binebiliyor, bu kadar kolay para kazanabiliyor ve de sorumsuzca harcıyabiliyor ??? Demekki kafa boşaldıkca prim yapıyor !! Ha, bir de unutmadan, bu cici kızımızın maliyeyle bir derdi var mı acaba ???
Kadına niye kızıyorsunuz? Benzin zaten şeffaf olur
saklıyor olabilir araba suyla çalıştığını kimse bilmesin istiyordur
elindeki şişedeki benzini koyunca çalışmış mı peki araban:)
bu arabanın ne içtigini bilmiyor hahahha
Belki arabası özel üretim suyla çalışıyor. sizin haberiniz yok sazan gibi atladınız. Araştırın bizimkiler suyla çalışan araba icat etmişlerdi zamanında.
youtubede küçük youtuber parodisini yapmış kopma garanti
YANİ DİYOR Kİ PARA VAR İMKAN VAR SİZE NE DİYOR
böyle insanları kamare karşısında izleyenlere acırım bunlara değilde,, kendini sanatçı sanan mahluklar.
YA OLABİLİR BELKİ SUYLA ÇALIŞIYORDUR:))
Allah kimseyi yolda bırakmasın..
Ünlü olabilmek için Basit Reklamlar bunlar
belki suyla çalışıyordur.
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