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  4. Berdan Mardini'den bomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış

Berdan Mardini'den bomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış

13.11.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Berdan Mardini, boşandıktan sonra yıllarca ihanete uğradığını öğrendiği Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mardini, Yelliler'in kendisiyle evli olduğu dönemde sahte bir kimlikle başka bir adamla evlendiğini hatta evlilik cüzdanını da evde sakladığını söyledi.

Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Mardini konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında ihaneti nasıl öğrendiğini, eşinin kendisini nasıl kandırdığını bir bir anlattı.

"BERDAN'LA EVLİYKEN SAHTE KİMLİKLE BAŞKASIYLA DA EVLENMİŞ"

Eşinin yıllarca kendisini aldattığını boşandıktan sonra öğrendiğini anlatan Mardini, "Ben işe gidince peruk takarak sahte isimle başka insanlarla buluşmuş" dedi. Canlı yayında bomba açıklamalar yapan şarkıcı, eşinin sahte kimlikle başka bir adamla da evlendiğini anlattı.

Programın sunucularından Seren Serengil ise Fatoş Yelliler'in sahte bir kimlik ile Berdan Mardini ile evliyken başka bir adamla evlendiğini söyledi. Erkeklerin Yelliler'in başka biriyle evli olduğunu bilmediğini belirten Serengil, "Kendini farklı isimlerle tanıtıyor ve sosyal medya hesabından müstehcen fotoğraflarını paylaşıyor. Bu hesaptan insanlarla tanışıyor" dedi.

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"BUNLARI ANLATACAK YÜZÜM YOK"

Berdan Mardini ise Seren Serengil'in anlattıklarını doğrulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Bunları anlatacak yüzüm olmadığı için söylemedim ama her şeyi belgesi var. Dava dosyası da gizli değil. Siz zaten bu dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Ben bu kadar detay vermek istemiyorum. Ben kıro ve kültürüne bağlı biri olarak görünüyorum ama öyle değilim. Fikirlerimiz ve namus anlayışımız değişebilir. Benim için bunları göze alan çocuğunu gözden çıkaran bir insan benim için bitmiştir. Bu işin içinde uyanıklık ve üçkağıtçılık var. Çocuklarım ve ailemle çok mutluyum. Ben hiçbir şeyi araştırmadım bu belgelerin hepsi Instagram üzerinden geldi."

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"BAŞKASIYLA EVLENİP CÜZDANI DA EVDE SAKLAMIŞ"

"Evlilik cüzdanını falan evde çalışan bir kadın buldu. Fatoş boşandıktan sonra evdeki yardımcıyı arayarak bu evlilik cüzdanının falan içinde olduğu poşeti imha etmesini söylemiş ama kadın da getirip bana verdi. İlaç kullanıp intihar etmeye çalışmış onun görüntüleri var. Çocukları iki otele bırakmış bunun da kamera kayıtları var. Adli Tıp'ta kadının yasaklı madde kullandığının da ispatı var. Çocukları görüp göremeyeceğine mahkeme karar verecek. Çocukları otel odasına bırakıp aşağıda eğleniyormuş gecede yan odaya geçiyormuş. Ertesi gün başka otelde bırakıyor diğer gün komşuya bırakıp gidiyor. Bana da komşudan fotoğraf atıp sonra başka bir yere geçiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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