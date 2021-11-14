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Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler aslen nereli, kaç yaşında?

14.11.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini'nin eski eşi olduğu bilinen Fatoş Yelliler, aldatma iddialarını itiraf etmesinin ardından gündem haline geldi. Çocuklarının velayetini almak için mücadele vermekte olan ünlü şarkıcı Berdan Mardin, eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili yeni kamera görüntüleri ve yazışmaları yayınladı. Peki Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler aslen nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler aslen nereli, kaç yaşında?

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in hayatı ve kariyeri, aldatma iddialarını itiraf etmesinin ardından merak ediliyor. Çocuklarının velayetini almak için mücadele vermekte olan ünlü şarkıcı Berdan Mardin ile Fatoş Yelliler arasında sular gerildi. Peki Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler kimdir?

BERDAN MARDİNİ'NİN ESKİ EŞİ FATOŞ YELLİLER KİMDİR?

5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini 43 yaşındadır. Mardini, 7 kardeşin 6'cısıdır. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanışmış, 2010'da dünyaevine girmiştir. İkili 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktalamıştır.

Berdan Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" şeklinde konuşmuştu. Çiftin ayrılığından kısa bir süre sonra Fatoş Yeliler, silahlı saldırıya uğramıştı ve gözler eski eşine çevrilmişti.

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Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz'ün dövmesini yaptırmış olan Fatoş Yelliler, yeni görüntülerin yayınlanmasıyla beraber son olarak yeniden gündeme geldi. Berdan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili yeni ekran görünlülerini paylaştı ve sahte hesaplarla kendisini birçok kez aldattığını iddia etti. Hakkında detaylı bilgi bilinmeyen Yelliler'in yaş ve memleketi gibi bilgileri ise internet üzerinde henüz yer almıyor.


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Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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