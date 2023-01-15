Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında, nereli? Taytlı imajı olay olmuştu! Berdan Mardini Survivor 2023 kadrosunda

Berdan Mardini'nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Sevilen şarkılara imza atan ve son günlerde taytlı imajı ile dikkat çeken Berdan Mardini, Survivor 2023 yarışmacılarından biri. 1978 yılında dünyaya gelne başarılı isim aslen Mardinlidir.

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini, 1978 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım attı.

Berdan Mardini "Senden Çocuğum Olsun" şarkısıyla çıkış yakaladı.

Berdan Mardini, Fatoş Yelliler ile 2010'da hayatını birleştirdi. Bu evlilik, 2021'in Mart ayında sona erdi.

