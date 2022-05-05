Berdan Mardini 'yüklerinden' kurtuldu! "Aşık olacağım insanın..."

Berdan Mardini, Fatoş Yelliler'den olaylı şekilde boşandıktan sonra Morena Taraku ile sevgili olmuştu. Sırp sevgilisi Morena Taraku'nun pozları sosyal medyayı sallamıştı. Berdan Mardini boşanmadan sonra aşk hayatıyla gündeme gelmiş ve mutlu olduğunu söylemişti.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs Limak Otel'de sahne alan Berdan Mardini, seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularına cevap veren 43 yaşındaki şarkıcı yeni ilişkisiyle ilgili de konuştu. "Hem ruhsal hem de bedensel olarak yüklerimden kurtuldum" diyen Mardini, "Hayatıma dair ciddi kararlar aldım. Artık eski Berdan yok" dedi.

"İLK OLARAK GÖZLERİNE BAKARIM"

Yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Berdan Mardini, "Son sevgililerinizin yabancı olması bir tesadüf mü?" sorusuna, "Evet şu an hayatımda birisi var ama yabancı olması tamamen tesadüf. Ben ilişkisini ortada yaşayan bir insan değilim. Aşık olacağım insanın çok bakımlı olması lazım ve ilk olarak gözlerine bakarım. Gözleri kalbinin güzelliğini belli eder" ifadelerini kullandı.

