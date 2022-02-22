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Bereketli hamuru ve kıtır lezzetiyle muhteşem öğle yemeği: Büzgülü pide tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı yörelerde, "ağzı açık pide" adıyla bilinen büzgülü pide tarifi için karşınızdayız! Bol baharatlı, soğanlı ve kıymalı iç harcıyla yedikçe yedirten bu tarif çay saatlerinde de akşam yemeklerinde de yenilebilir cinsten. Tıpkı lahmacun gibi hazırlandıktan sonra kenarlarda kalan kısmına büzgü şekli verildiğinden bu isimle anılan büzgülü pide tarifi sizler için!

Bereketli hamuru ve kıtır lezzetiyle muhteşem öğle yemeği: Büzgülü pide tarifi

Canınız fırında mis gibi pişmiş hamur işi ve kıymalı bir şeyler çektiğinde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz büzgülü pide, her evde olan kolay malzemelerle yapılabilir. Yumuşacık hamuruyla ve az ölçülü malzemesiyle oldukça bereketli bu tarifle yaptığınız pideler kişi sayısına fazla gelirse buzdolabı poşetlerine yerleştirebilir, buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Tekrar tüketmek istediğinizde fırında ısıtabileceğiniz bu lezzeti, evinizde mutlaka denemenizi öneririz.

BÜZGÜLÜ PİDE TARİFİ

HAMURU İÇİN

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı yoğurt

  • Yarım paket kuru maya

  • 3 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

  • 1 çorba kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN

  • 300 gram dana kıyma

  • 2 domates

  • 1 büyük kuru soğan

  • 2 sivri biber

  • 5-6 dal maydanoz

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN

  • 2 çorba kaşığı süt

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI

  • Büzgülü pidenin yapılışı için ilk olarak geniş bir yoğurma kabını alın.

  • Kabın içerisine ılık su, süt, toz şeker ve mayayı ekleyin.

  • Çırpma teli yardımıyla iyice karıştırıp, mayanın aktive olmasını bekleyin.

  • 10 dakika sonra üzerine yoğurt ve ayçiçeği yağını ekleyip iyice karıştırın.

  • Tuzunu da ekledikten sonra yavaş yavaş elediğiniz unu ekleyin.

  • Elinize yapışmayan bir hamur elde edip, dinlenmesi için üzerini örtüp bekletin.

  • Hamur dinlendiği esnada büzgülü pidenin iç harcını hazırlayın.

  • Biberleri, soğanı, maydanozları ve domatesleri ince ince kıyıp bir kabın içine aktarın.

  • Üzerine kıyma, tuz, zeytinyağı ve baharatları da ilave ettikten sonra eldiven takıp köfte gibi yoğurun.

  • Dinlenen hamurdan minik bezeler elde edip ince ince açın.

  • Üzerine yeteri kadar iç harcı koyup yayın.

  • Hamurun kenarlarını ise elinizle büzgü haline getirin.

  • Fırın tepsisine aldığınız büzgülü pidelerin kenarlarına süt, zeytinyağı ve yumurta sarısını karıştırıp sürün.

  • 180 derecede ısınan fırında altı üstü kızarana kadar iyice pişirin.

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