Bereketli hamuru ve kıtır lezzetiyle muhteşem öğle yemeği: Büzgülü pide tarifi

Canınız fırında mis gibi pişmiş hamur işi ve kıymalı bir şeyler çektiğinde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz büzgülü pide, her evde olan kolay malzemelerle yapılabilir. Yumuşacık hamuruyla ve az ölçülü malzemesiyle oldukça bereketli bu tarifle yaptığınız pideler kişi sayısına fazla gelirse buzdolabı poşetlerine yerleştirebilir, buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Tekrar tüketmek istediğinizde fırında ısıtabileceğiniz bu lezzeti, evinizde mutlaka denemenizi öneririz.
HAMURU İÇİN
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım paket kuru maya
3 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
1 çorba kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
İÇ HARCI İÇİN
300 gram dana kıyma
2 domates
1 büyük kuru soğan
2 sivri biber
5-6 dal maydanoz
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN
2 çorba kaşığı süt
2 çorba kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Büzgülü pidenin yapılışı için ilk olarak geniş bir yoğurma kabını alın.
Kabın içerisine ılık su, süt, toz şeker ve mayayı ekleyin.
Çırpma teli yardımıyla iyice karıştırıp, mayanın aktive olmasını bekleyin.
10 dakika sonra üzerine yoğurt ve ayçiçeği yağını ekleyip iyice karıştırın.
Tuzunu da ekledikten sonra yavaş yavaş elediğiniz unu ekleyin.
Elinize yapışmayan bir hamur elde edip, dinlenmesi için üzerini örtüp bekletin.
Hamur dinlendiği esnada büzgülü pidenin iç harcını hazırlayın.
Biberleri, soğanı, maydanozları ve domatesleri ince ince kıyıp bir kabın içine aktarın.
Üzerine kıyma, tuz, zeytinyağı ve baharatları da ilave ettikten sonra eldiven takıp köfte gibi yoğurun.
Dinlenen hamurdan minik bezeler elde edip ince ince açın.
Üzerine yeteri kadar iç harcı koyup yayın.
Hamurun kenarlarını ise elinizle büzgü haline getirin.
Fırın tepsisine aldığınız büzgülü pidelerin kenarlarına süt, zeytinyağı ve yumurta sarısını karıştırıp sürün.
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