Bereketli hamuru ve kıtır lezzetiyle muhteşem öğle yemeği: Büzgülü pide tarifi

Canınız fırında mis gibi pişmiş hamur işi ve kıymalı bir şeyler çektiğinde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz büzgülü pide, her evde olan kolay malzemelerle yapılabilir. Yumuşacık hamuruyla ve az ölçülü malzemesiyle oldukça bereketli bu tarifle yaptığınız pideler kişi sayısına fazla gelirse buzdolabı poşetlerine yerleştirebilir, buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Tekrar tüketmek istediğinizde fırında ısıtabileceğiniz bu lezzeti, evinizde mutlaka denemenizi öneririz.

BÜZGÜLÜ PİDE TARİFİ

HAMURU İÇİN

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım paket kuru maya

3 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN

300 gram dana kıyma

2 domates

1 büyük kuru soğan

2 sivri biber

5-6 dal maydanoz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN

2 çorba kaşığı süt

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI