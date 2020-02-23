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Beren Gökyıldız yetimhane dizisinde rol alacak!

DİZİ HABERLERİ  | 23.02.2020 20:35 | Son Güncelleme

Son olarak "Kızım" dizisindeki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan ödüllü çocuk yıldız Beren Gökyıldız'ın yeni projesi merak konusuydu. Beren Gökyıldız'ın yeni dizisi belli oldu.

Beren Gökyıldız yetimhane dizisinde rol alacak!

Beren Gökyıldız'ın "Anne" ve "Kızım" dizisinde de beraber çalıştığı usta yapımcı Fatih Aksoy'un yeni sezon için çekeceği yetimhane dizisinde başrol oynayacağı ortaya çıktı.

Bu sezon FOX için "Baraj" ve "Öğretmen" dizilerini çeken Fatih Aksoy yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı yetimhane hikâyesiyle tıpkı "Kadın" dizisinde olduğu gibi ekranda duygu seli yaşatacak.

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

Beren Gökyıldız 29 Eylül 2009 yılında doğmuştur. Çeşitli reklam filmlerinde oynadıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Kocamın Ailesi dizisi ile yaşamıştır.

29 Eylül 2009 yılında Ankara'da doğan Beren Gökyıldız, halen ilköğrenim eğitimine devam etmektedir. İlk olarak 4 yaşında “Kocamın Ailesi” adlı dizide rol alan Beren Gökyıldız, ardından “Güldüy Güldüy”, “Anne” ve “Bizim Hikaye” dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Beren gökyıldız, son olarak 2018 mayıs ayında vizyona giren Bal Kaymak filminde canlandırdığı “Bade” rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Beren Gökyıldız, Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan ve başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla ve Lydia Tuğutlu'nun yer aldığı TV 8 ekranlarının yeni dizisi Kızım'da Öykü karakterini canlandırmaktadır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nerde terkedilmiş çocuklu bir dizi varsa bu var
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