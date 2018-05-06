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Beren Saat, Doğulu ailesinin kutlamasında yok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

Doğulu ailesi dün doğum günü kutladı. Geceye Beren Saat'in katılmaması herkesi meraklandırdı

Beren Saat, Doğulu ailesinin kutlamasında yok!

Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu, önceki akşam kız kardeşleri Canan Doğulu’nun doğum gününü kutladı.

Etiler’deki Da Mario adlı mekanda yapılan kutlamaya Doğulu kardeşlerin annesi Serpil Doğulu ve Ozan Doğulu’nun eşi Ece Doğulu katıldı.

Gecede Beren Saat’in olmaması dikkat çekti. Gece sonunda Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in kutlamaya katılmaması hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Ünlü şarkıcı, “Yakında bir bombam var” diyerek VIP aracına bindi.

Kenan Doğulu'nun bu açıklaması herkesi merak ettirdi. Bu açıklama akıllara "Beren Saat hamile mi" sorularını akla getirdi.

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Beren Saat kenandogulu

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