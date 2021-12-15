MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beren Saat'in kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!

Beren Saat'in kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!

15.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir markanın reklam çekimi için tarzını değiştiren Beren Saat, yeni imajıyla dikkat çekti. Beren Saat’in çekim için giydiği kostümün fiyatı ise dikkat çekti.

Beren Saat'in kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!

Son olarak 'Atiye' dizisinde rol alan Beren Saat, bir süredir ekranlardan uzak. 37 yaşındaki güzel, yeni yıl öncesi reklam anlaşmasıyla adından söz ettirdi.

61b9ada386b2453da05d6aca

'Bihter Ziyagil' karakterini canlandırdığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde kıyafetleri ve mücevherleri ile modaya yön veren Beren Saat, yılbaşı koleksiyonu hazırlayan bir giyim firmasının reklam yüzü oldu.
61b9ada486b2453da05d6acc

13 BİN TL!

tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucuları, "Beren Saat'in üzerindeki altın rengi kıyafeti beğendiyseniz, hemen almayı düşünüyorsanız bir daha düşünün. Çünkü fiyatı 13 bin TL. Çok yakışmış, çok havalı olmuş. 'Altından mı' diye düşüneceksiniz, aynı şeyi biz de düşündük" ifadelerini kullandılar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Şampiyondan olay sözler! Önce paylaştı sonra sildiŞampiyondan olay sözler! Önce paylaştı sonra sildi
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Altın fiyatlarında kritik gün

Altın fiyatlarında kritik gün

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Sevgilisiyle verdiği pozlar dudak uçuklattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.