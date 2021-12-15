Beren Saat'in kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!

Son olarak 'Atiye' dizisinde rol alan Beren Saat, bir süredir ekranlardan uzak. 37 yaşındaki güzel, yeni yıl öncesi reklam anlaşmasıyla adından söz ettirdi.

'Bihter Ziyagil' karakterini canlandırdığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde kıyafetleri ve mücevherleri ile modaya yön veren Beren Saat, yılbaşı koleksiyonu hazırlayan bir giyim firmasının reklam yüzü oldu.



13 BİN TL!

tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucuları, "Beren Saat'in üzerindeki altın rengi kıyafeti beğendiyseniz, hemen almayı düşünüyorsanız bir daha düşünün. Çünkü fiyatı 13 bin TL. Çok yakışmış, çok havalı olmuş. 'Altından mı' diye düşüneceksiniz, aynı şeyi biz de düşündük" ifadelerini kullandılar.



