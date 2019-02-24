MAGAZİN

Beren Saat, Netflix'in Göbeklitepe dizisinde hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 24.02.2019 22:08 | Son Güncelleme

Netflix'in yeni dizisinde Urfa, Göbeklitepe'de yaşayan Atiye adlı özel güçleri olan bir kadını canlandıracak olan Beren Saat yeni dizisi için çalışmalara başladı.

Beren Saat, Netflix'in Göbeklitepe dizisinde hangi rolde oynayacak?

Beren Saat'in yeni Netflix dizisinde Urfa, Göbeklitepe'de yaşayan Atiye adlı özel güçleri olan bir kadını canlandıracağı bildirildi.Netflix, Türk yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'dan sonra Beren Saat'in başrolünde oynayacağı dizisinin ayrıntısı belli oldu. Beren Saat, dizide özel güçleri olan bir kadını canlandıracak.

Ekranlardan bir süre uzak kalan güzel oyuncu Beren Saat'in, Netflix dizisiyle sevenleriyle buluşacağı söylenmişti. Saat herhangi bir açıklama yapmazken, projenin detayları belli oldu.

'DÜNYA'NIN UYANIŞI' ROMANINDAN UYARLANIYOR
Dizinin uyarlandığı hikayenin, Şengül Boybaş'ın ilk romanı 'Dünyanın Uyanışı'ndan uyarlandığı ortaya çıktı. Senaryo yazım süreci devam eden dizinin çekimleri Mart sonunda Göbeklitepe'de başlayacak.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Beren Saat, Netflix'in yeni dizisi için senaryo okuma çalışmalarına başladı. Haberi sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu 'ilk gün' notuyla bu fotoğrafını paylaştı.

beren

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Çukur'da Çeto'nun Mahsun'dan gizlediği büyük sır ne?Çukur'da Çeto'nun Mahsun'dan gizlediği büyük sır ne?
Yakışıklı oyuncu diziye dahil olduYakışıklı oyuncu diziye dahil oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat netflix beren saat netflix

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Bir dönem sona erdi! Artık sadece acentelerle gidilecek

Bir dönem sona erdi! Artık sadece acentelerle gidilecek

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

Hikmet'ten Acun Ilıcalı'yı kızdıran soru

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kızım dizisinde flaş değişiklik!

Kızım dizisinde flaş değişiklik!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'da Çeto'nun Mahsun'dan gizlediği büyük sır ne? Çukur 54. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da Çeto'nun Mahsun'dan gizlediği büyük sır ne?

Erkenci Kuş'a Utku Ateş dahil oldu

Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı şoke eden aşk itirafı! İstanbullu Gelin 73. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı şoke eden aşk itirafı!

Bizim Hikaye dizisine sürpriz oyuncu! Hikmet'in dedesini kim oynuyor?

Bizim Hikaye dizisine sürpriz oyuncu!

Avlu dizisine Ufak Tefek Cinayetler'den flaş transfer! Ushan Çakır hangi rolde oynayacak?

Ufak Tefek Cinayetler'den flaş transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz konuk!

Yasak Elma dizisine sürpriz konuk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.