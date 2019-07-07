MAGAZİN

Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat yazın tadını çıkarıyor. Saat tatilden bikinili ve makyajsız paylaştığı fotoğrafıyla beğeni topladı.

Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşım

Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat Alaçatı'da arkadaşlarıyla tatil yapıyordu.

Rol aldığı "Atiye" dizisinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilen oyuncu bir süredir kafa dağıtmak için tatilde...

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Güzel oyuncu Beren Saat Instagram sayfasında bikinili bir pozunu paylaştı. Kırmızı bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Saat'in paylaşımına anında beğeni yağdı.

Saat'in makyajsız olduğu hali de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve hayranlarından tam puan aldı.


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