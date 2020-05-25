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Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya aşk şiirri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 17:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Kenan Doğulu'nun doğum gününde Beren Saat eşi için kaleme aldığı notla olay olmuştu. Saat eşine "masumiyetini kaybettin" demişti. Bu yıl ise aşk şiiri yazdı.

Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya aşk şiirri

Oyuncu Beren Saat geçtiğimiz yıl eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününde "Oyun arkadaşımı kaybettim" sözleriyle magazine damga vurmuş, aylarca evliliklerinin biteceği konuşulmuştu.

Bir yıl boyunca evliliklerinde sorunlar yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu, kara bulutları geçtiğimiz aylarda dağıtmıştı. Bu sene Kenan Doğulu’nun doğum gününde Beren Saat’in ne yapacağı merak konusu olmuştu.

Beren Saat'ten veda gibi doğum günü mesajı! İşte Kenan Doğulu paylaşımıBeren Saat'ten veda gibi doğum günü mesajı! İşte Kenan Doğulu paylaşımı

Beren Saat’ten eşi Kenan Doğulu’ya büyük bir jest geldi. 2. Sayfa’nın haberine göre; 31 Mayıs’ta doğum günü olan Doğulu’ya eşi Saat, aşk şiiri yazdı.

Oyuncunun yazdığı şiiri, Kenan Doğulu besteledi. Beren Saat’in bu jesti gündem oldu.

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