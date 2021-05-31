Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya romantik kutlama: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?

Beren Saat 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez boşanacakları ile gündeme gelen ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Şimdilerde ise hem iş, hem de tatil amaçlı Bodrum'a giden ikili, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten 47 yaşına basan Doğulu'ya eşi Saat2ten romantik bir kutlama geldi.

Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya romantik kutlama!

2014 yılında dünyaevine giren Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden Doğulu bugün 47 yaşına bastı.

Şimdilerde eşiyle Bodrum'da tatil yapan Beren Saat, sosyal medya hesabından Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı.

Doğum günü bahanesiyle aşkını haykırdı Eşi Doğulu ile peş peşe fotoğraflarını paylaşan oyuncu, altına romantik bir mesaj düşerek aşkını haykırdı.

Romantik kutlaması ile gönülleri fethetti Ünlü oyuncu, "Serenatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor, yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalın ayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi?

En çok bana hayır diyemeyişlerini sevdim Balayına Burning Man'e gidelim mi? En büyük roller coaster'a binsek mi? Göl kenarında bir festival var, acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş gibi jazz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana 'Hayır' diyemeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun... " sözleriyle eşinin doğum gününü kutladı.

Saat'in bu paylaşımı ise hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.