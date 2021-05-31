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Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya romantik kutlama: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?

31.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. 47. yaşına basan Doğulu'ya oyuncu eşi, "Seranatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı?" sözleriyle seslenerek kutladı.

Beren Saat 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez boşanacakları ile gündeme gelen ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Şimdilerde ise hem iş, hem de tatil amaçlı Bodrum'a giden ikili, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten 47 yaşına basan Doğulu'ya eşi Saat2ten romantik bir kutlama geldi.

Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya romantik kutlama!

2014 yılında dünyaevine giren Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden Doğulu bugün 47 yaşına bastı.
Şimdilerde eşiyle Bodrum'da tatil yapan Beren Saat, sosyal medya hesabından Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı.

Doğum günü bahanesiyle aşkını haykırdı

Doğum günü bahanesiyle aşkını haykırdı
Eşi Doğulu ile peş peşe fotoğraflarını paylaşan oyuncu, altına romantik bir mesaj düşerek aşkını haykırdı.

Romantik kutlaması ile gönülleri fethetti

Romantik kutlaması ile gönülleri fethetti
Ünlü oyuncu, "Serenatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor, yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalın ayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi?

En çok bana hayır diyemeyişlerini sevdim

En çok bana hayır diyemeyişlerini sevdim
Balayına Burning Man'e gidelim mi? En büyük roller coaster'a binsek mi? Göl kenarında bir festival var, acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş gibi jazz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana 'Hayır' diyemeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun... " sözleriyle eşinin doğum gününü kutladı.
Saat'in bu paylaşımı ise hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Beceremediğimiz evlilik olsun

Beceremediğimiz evlilik olsun
Beren Saat, geçtiğimiz sene evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" şeklinde konuşmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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