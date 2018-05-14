MAGAZİN

Beren Saat'ten uzun zaman sonra bir ilk!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından 'Anneler Günü'nü böyle kutladı.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "Anneler Günü" nü böyle kutladı. Beren Saat Bir süredir sosyal medyaya ara veren oyuncu Beren Saat Anneler Gününe özel paylaşım yaptı.

Ünlülerin Anneler Günü paylaşımı

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BEREN SAAT

BEREN SAAT
Ünlü oyuncu annesi ve anneannesi ilke çekildiği bu kareyi hesabından paylaştı.
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BİRCE AKALAY

BİRCE AKALAY
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BURCU KUTLUK

BURCU KUTLUK
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BUSE TERİM

BUSE TERİM
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DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
7 / 55

DENİZ BAYSAL

DENİZ BAYSAL
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DERYA ŞENSOY

DERYA ŞENSOY
9 / 55

DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY
10 / 55

ECE DOĞULU

ECE DOĞULU
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ECE ERKEN

ECE ERKEN
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EMEL SAYIN
13 / 55

EMİNE ÜN

EMİNE ÜN
14 / 55

EMRAH

EMRAH
15 / 55

EMRE KARAYEL

EMRE KARAYEL
16 / 55

GÖKSEL

GÖKSEL
17 / 55

GÜLBEN ERGEN

GÜLBEN ERGEN
18 / 55

HAKAN PEKER

HAKAN PEKER
19 / 55

HAMDİ ALKAN

HAMDİ ALKAN
20 / 55

HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT
21 / 55

İLKER İNANOĞLU

İLKER İNANOĞLU
22 / 55

IRMAK ATUK

IRMAK ATUK
23 / 55

IRMAK ÜNAL

IRMAK ÜNAL
24 / 55

İZZET YILDIZHAN

İZZET YILDIZHAN
25 / 55

KADİR DOĞULU
26 / 55

KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU
27 / 55

MEHMET ALİ ERBİL

MEHMET ALİ ERBİL
28 / 55

MURAT BOZ

MURAT BOZ
29 / 55

NUR FETTAHOĞLU

NUR FETTAHOĞLU
30 / 55

OKAN KARACAN

OKAN KARACAN
31 / 55

ÖYKÜ SERTEL

ÖYKÜ SERTEL
32 / 55

RIZA KOCAOĞLU

RIZA KOCAOĞLU
33 / 55

SADETTİN SARAN

SADETTİN SARAN
34 / 55

TARKAN

TARKAN
Bütün annelerin ve anne adaylarının????anneler gününü can-ı gönülden kutlarım????❤️ Happy Mother’s day❤️
35 / 55

SAFİYE SOYMAN

SAFİYE SOYMAN
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RIZA KOCAOĞLU:

RIZA KOCAOĞLU:
Annelik çok yakıştı güzel kardeşime,Anneler Günün kutlu olsun canım kardeşim
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SEDEF AVCI

SEDEF AVCI
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KERİMCAN KAMAL

KERİMCAN KAMAL
Senin de anneler günün kutlu olsun Doğa'cık.Sen de kendilerine,ailelerine,vatana,millete,tüm insanlığa hayırlı evlatlar doğur.Bencil,mağrur,kibirli olmasınlar.Zayıfın yanında adaletli vicdanlı insanlar olsunlar.Kadin da olsa erkek de olsa özgürlüklerinden,kişiliklerinden vazgeçmesinler.Kula boyun eğmesinler.Kimseye muhtaç olmasınlar.Hünerleri,yetenekleriyle kendi emekleriyle kazanıp,kazanamayana,hali vakti olmayana da yardim eli uzatsınlar.Onlarla birlikte tüm çocukların, butün anaların babaların evlatlarının bahtları açık olsun,kaderleri güzel olsun.Hiçbirinin burnu kanamasın.Kimse kem gözle bakamasın.Tüm savaşlar bitsin.Bütün evlatlar sağsalim evlerine dönsün.Vatanları,ülkeleri uğruna düşenlere rahmet olsun.Piraye ve Rutkay Kerim hem güzel hem zor bir dünyaya geliyorsunuz.Yaradan yoldaşınız olsun.Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
39 / 55

SİNEM KOBAL

SİNEM KOBAL
40 / 55

AJDA PEKKAN

AJDA PEKKAN
41 / 55

SUNAY AKIN

SUNAY AKIN
42 / 55

SELÇUK YÖNTEM

SELÇUK YÖNTEM
43 / 55

ŞAHAN GÖKBAKAR

ŞAHAN GÖKBAKAR
44 / 55

PELİN KARAHAN

PELİN KARAHAN
45 / 55

ŞEBNEM BOZOKLU

ŞEBNEM BOZOKLU
46 / 55

MEHMET ASLAN

MEHMET ASLAN
47 / 55

ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI
48 / 55

ARDA TÜRKMEN

ARDA TÜRKMEN
49 / 55

ZEYNEP BEŞERLER

ZEYNEP BEŞERLER
50 / 55

ARZU BALKAN

ARZU BALKAN
51 / 55

.
52 / 55

BAŞAK SAYAN

BAŞAK SAYAN
53 / 55

.
54 / 55

BEDRİ GÜNTAY

BEDRİ GÜNTAY
55 / 55

FAZIL SAY

FAZIL SAY
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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat anneler günü

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