Beren Saat'ten uzun zaman sonra bir ilk!

38 / 55 KERİMCAN KAMAL

Senin de anneler günün kutlu olsun Doğa'cık.Sen de kendilerine,ailelerine,vatana,millete,tüm insanlığa hayırlı evlatlar doğur.Bencil,mağrur,kibirli olmasınlar.Zayıfın yanında adaletli vicdanlı insanlar olsunlar.Kadin da olsa erkek de olsa özgürlüklerinden,kişiliklerinden vazgeçmesinler.Kula boyun eğmesinler.Kimseye muhtaç olmasınlar.Hünerleri,yetenekleriyle kendi emekleriyle kazanıp,kazanamayana,hali vakti olmayana da yardim eli uzatsınlar.Onlarla birlikte tüm çocukların, butün anaların babaların evlatlarının bahtları açık olsun,kaderleri güzel olsun.Hiçbirinin burnu kanamasın.Kimse kem gözle bakamasın.Tüm savaşlar bitsin.Bütün evlatlar sağsalim evlerine dönsün.Vatanları,ülkeleri uğruna düşenlere rahmet olsun.Piraye ve Rutkay Kerim hem güzel hem zor bir dünyaya geliyorsunuz.Yaradan yoldaşınız olsun.Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.