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Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.05.2024 10:06
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Diyarbakır'daki bir genelevde sigara içme tartışması kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Genelev patronu olan M.D. kavgada beyzbol sopasıyla müşteri S.A.'nın başına vurdu. Aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren adam kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam savaşı veriyor.

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Sözcü'nün haberine göre, Bismil İlçesinde 5 arkadaş alkol alıp eğlendikten sonra kendi özel araçlarıyla Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki geneleve geldi. Kimlik kontrolü ve üst aramadan geçtikten sonra 5 arkadaş yerleşkenin içindeki evleri dolaşmaya başladı. Müşterilerle hayat kadınlarının vizite ücreti için anlaştıkları evin girişteki avlusunda sigara içen S.A., burada bir hayat kadınıyla ücret konusunda pazarlık yaparken genelevin patronu M.D., sigara içen genç adama seslenerek içeride sigara içmemesini söyledi.

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BEYZBOL SOPASIYLA KAFASINA VURDU

Genç adamda alkolün etkisiyle genelev işletmecisiyle tartışmaya başladı. Tartışmaya diğer arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda patron M.D., müşteri kabulünün yapıldığı masanın altına gizlediği beyzbol sopasıyla tartıştığı S.A.’nın kafasına arkadan sert bir şekilde vurdu. Girişteki güvenlik görevlilerinin de araya girmesiyle 5 arkadaş genelevin dışına çıkarıldı.

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YOLDA FENALAŞTI, BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Araçlarıyla Bismil İlçesine dönen arkadaş grubundan kafasına darbe alan S.A. araç içinde bilincini kaybederek aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılarak acil serviste beyin tomografisi çekilen adamın beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

Beyin Cerrahi Servisi Yoğun Bakım Ünitesinde uyutulan ve bilinci kapalı olan genç adam yaşam savaşı verirken, hastane polisinin kafasına darbe alan adamın diğer arkadaşlarını sorgulamasıyla olay açığa çıktı. Geneleve giden polisler işletmeci M.D.’yi gözaltına aldı. Olay yerini gören güvenlik kamera kaydı olmadığı belirlenirken, dinlenen tanıklar da ifadelerinde M.D.’nin genç adamın kafasına arkadan beyzbol sopasıyla sert biçimde vurduğunu doğruladı.

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SORGUSU TAMAMLANDI, TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan genelev patronu savcılığa sevk edildi. Genelev işletmecisi olduğunu, olay günü sigara içme tartışmasıyla başlayan kavgada S.A. ile küfürleştiğini belirten M.D., amacının korkutmak olduğunu söyledi.

Nöbetçi Sulh Ceza Sorgu hakimliğine sevk edilen M.D., “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyin kanaması geçiren genç adamın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Genelev Diyarbakır
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