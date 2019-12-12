Beren Saat: Ünlülük bir hapishane

Netflix'in yeni Türk yapımı Atiye'de başrolü üstlenen Beren Saat, Based İstanbul dergisi için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan Saat, oyuncu olmaya Aşk-ı Memnu'daki partneri Selçuk Yöntem'i izledikten sonra karar verdiğini açıkladı.

Saat, "9-10 yaşlarındayım. Selçuk Yöntem'in Ben Feuerbacj oyununu izlemiştim. Finalde demir konstrüksiyon merdivenleri yanıp sönen ışıkları ve Selçuk'un oraya çıkışını hatırlıyorum... 'Ben de burada olmak istiyorum' hissi çok baskındı" dedi.

Sinemanın toplumsal konulara çok eğilmediğini iddia eden Saat, "Çok karanlık, çok öfkeli zamanlardan geçtik ve şimdi bunların sanatsal dışavurumlarını görüyoruz; müzikte, kitapta ve tiyatroda. Ne yazık ki sinemada çok fazla yaşayamıyoruz. Çünkü sinemamız komedi tekelinde" ifadelerini kullandı.

Saat, "Ünlü olma hali seni nasıl etkliyor" sorusuna ise "Ünlülük, popülerlik ünlü olana kadar çok matah görünüyor. Gerçekten ünlü olduğun gün, bu bir hapishane hatta hücre" yanıtını verdi.

