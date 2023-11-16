Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'ta! Dekolteli tarzıyla adından söz ettirdi

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi, New York'un ikonik salonu Paris Theatre’da (Paris Tiyatrosu) gerçekleştirildi.

Gösterime başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere, yönetmen Gönenç Uyanık ve senarist Nuran Evren Şit de eşlik etti. Yoğun ilgi gören akşama New York sanat ve sinema camiasından da pek çok isim katıldı.

Aşk- Memnu'dan sonra bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gösterimdeki pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye kapak olan ve sütyensiz tarzıyla adından söz ettiren Beren Saat yine sosyal medyada büyük beğeni aldı. ![beren](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/17984863/640xauto.jpg) Beren Saat'in göpüs dekolteli elbisesi ve tarzına hayranları "Çok güzel olmuş", "Muhteşem ikili" yorumları yağdı. ![beren1](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/17984864/640xauto.jpg)