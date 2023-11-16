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  4. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'ta! Dekolteli tarzıyla adından söz ettirdi

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'ta! Dekolteli tarzıyla adından söz ettirdi

16.11.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, “İstanbul İçin Son Çağrı” filminin New York basın gösteriminde bir araya geldi. Birbirine çok yakıştırılan iki oyuncu Aşk-ı Memnu'dan sonra yeniden aynı yapımda yer alarak hayranlarını mest etti. Beren Saat'ın gala tarzı da sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi, New York'un ikonik salonu Paris Theatre’da (Paris Tiyatrosu) gerçekleştirildi.

Gösterime başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere, yönetmen Gönenç Uyanık ve senarist Nuran Evren Şit de eşlik etti. Yoğun ilgi gören akşama New York sanat ve sinema camiasından da pek çok isim katıldı.

Aşk- Memnu'dan sonra bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gösterimdeki pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ
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