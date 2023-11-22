Beren Saat ve Sinem Kobal pişti oldu! Kırmızı bluzun fiyatı dudak uçuklattı

Sinem Kobal'ın bir kaç önce bir davette giydiği kırmızı bluz şimdi de Beren Saat'in üzerinde. İbrahim Selim'in Netflix'te yayınlanacak yeni programı Ajaba'da ilk konuğu olan Beren Saat oldu.

Ajaba programına konuk olan Beren Saat'in de Sinem Kobal'la aynı bluzu giymeyi tercih ettiği sosyal medyada fark edilince, ikiliyi pişti yapan bluzun fiyatı merak edildi.

Ünlü bir markaya ait bu kırmızı bluzun fiyatı ortaya çıktı. Beren Saat ve Sinem Kobal'ı pişti yapan bluzun fiyatı tam tamına 226 bin 950 TL. Ünlü isimlerin pişti olmasını sağlayan bluzun fiyatını duyanlar çok şaşırdı.

Sosyal medyada; 'Bir cekete o kadar para verilir mi ya?','Fiyatı ilk bakışta okuyamadım', 'Bu paralar şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.







