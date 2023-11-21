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Patili dostunuzun yüzünü güldürecek kedi ve köpek mamaları Gülümseten Kasım'a özel indirimde

21.11.2023 17:19 | Son Güncelleme:
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Kasım ayının gülümseten fırsatlarına hoş geldiniz! Hem cebinizi hem de patili dostunuzun kalbini sevindirecek indirimli mamalarla karşınızdayız. Lezzetiyle dört ayaklı en iyi arkadaşınızı mutlu edecek, fiyatlarıyla ise bütçenizi rahatlatacak bu özel fırsatları kaçırmayın., hem de bütçeniz nefes alacak. Kasım ayının bu gülümseten fırsatlarına davetlisiniz!

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek kedi ve köpek mamaları Gülümseten Kasım'a özel indirimde

1. PRO PLAN Delicate Kuzu Etli Kuru Kedi Maması 10 kg

Adsız tasarım - 2023-11-21T170546.143

Renklendirici ve aroma verici içermeyen formülü evcil hayvan sahiplerinin aradığı özelliklerin başında geliyor.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

  • "Her defasında farklı mama alırım, bu mamayı kedim severek yedi. Biraz zayıftı, kilosu da arttı. Genelde kalitesiz mamalarda evde koku sorunu yaşıyorum, bu koku da yapmadı. Fiyat da Amazon'da daha makul."
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2. MERA Pure Sensitive Hindili Mini Irk Köpek Maması 4 Kg

Adsız tasarım - 2023-11-21T165945.192

Tüm saf hassas ürün yelpazesi, köpeğinizin çeşitli bir diyetin tadını çıkarabilmesi için farklı tatlar sağlar. MERA Pure Sensitive intoleransı veya beslenme sorunları olan yetişkin, küçük köpekler için özel olarak üretilmiş.

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3. Purina Cat Chow Hindili &Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg

Adsız tasarım - 2023-11-21T171125.105

Hindiba içeriği sayesinde doğa prebiyotik içeren bu kedi maması, yetişkin kediler için harika.

İçindekiler:

Tahıllar (%48 tam tahıl), et ve hayvansal türevler (%25, %14'ü tavuk), bitkisel protein ekstraktları, yağlar, bitkisel türevler, sebzeler (%2 kurutulmuş hindiba kökü, %0.07 kurutulmuş havuç %0,4 havuca eşdeğer, %0.07 kurutulmuş bezelye %0.4 bezelyeye eşdeğer), mineraller, mayalar (%0.3).

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4. PRO PLAN Large Athletic Adult Somonlu Köpek Maması 14 kg

Adsız tasarım - 2023-11-21T170057.095

Köpeğinizin aktif yaşam tarzı için sağlıklı eklemleri desteklemeye yardımcı olan besinleri içeren bu mama, köpeğinizin sağlığına ve tüylerine çok iyi gelecek.

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5. Pro Plan Original Tavuklu Kuru Yavru Kedi Maması 10 kg

Adsız tasarım - 2023-11-21T170641.149

Yavru kedinizin bir öğünde ihtiyacı olan tüm besinsel öğeleri içeren bu mama, büyüme evresinde bağışıklık sisteminin gelişmesi için gerekli desteği sağlayarak sağlıklı büyümesini destekler.

Ürünü İncele

6. Dog Chow-Yetişkin Kuzu Etli Köpek Maması 14 Kg

Adsız tasarım - 2023-11-21T170147.213

Dog Chow Kuzu Etli Yavru Kuru Köpek Maması, emzirme döneminden yetişkinliğe kadar iri ırk yavru köpeğiniz için özel olarak formüle edilmiş %100 tam ve dengeli beslenme.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

  • "Hassasiyeti olan köpeğimiz için alıyorum. Günde 2 öğün iştahla yiyor, tek bir tane bile bıraktığını görmedim. Diğer mamalar yüzünden oluşan dermatit sorununu ve hassasiyetleri azalttı, dışkısı bile düzeldi."
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7. Pro Plan Original Somonlu Kuru Kedi Maması 10 kg

Adsız tasarım - 2023-11-21T170735.212

Pro Plan Orijinal Somonlu Kuru Kedi Maması, yetişkin kedinizin bir öğünde ihtiyacı olan tüm besinsel öğeleri içerirken kedinizin böbrek sağlığının korunmasına destek olur.

Ürünü İncele

8. N&D Ancestral Selection Tavuk & Nar Yetişkin Medium Maxi Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-11-21T170245.099

Tavuk, kılçıksız buğday, yulaf ve nar. Yetişkin köpekler için bulunmaz bir damak zevki. Mama içeriğinde bulunan protein yağsız kas kütlesinin gelişimini destekliyor.

Ürünü İncele

9. Gourmet Gold Kıyılmış Sığır Etli Yaş Kedi Maması (24 adet x 85 g)

Adsız tasarım - 2023-11-21T170905.239

Kıyılmış yapıdaki formuyla kedinizin iştahını açacak bir lezzet deneyimi sunan bu mama, kedinizin yeni favorisi olmaya aday.

Bazı kullanıcıların yorumları şöyle;

  • "Bu markanın kıyılmış çeşitlerinin hepsini de kedilerim çok seviyor, tabakta kırıntısı dahi kalmıyor."

  • "Ürün aynı gün elime ulaştı, son kullanma tarihine çok var, paketleme gayet güzeldi. Kedim bu mamaya bayılıyor ve daha sık kampanya bekliyor."
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10. PRO PLAN Orta Yetişkin Köpek Maması Somonlu, 14 kg

Adsız tasarım - 2023-11-21T170424.153

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

  • "Çocuklara bu mamadan yediriyoruz, besleyiciliği hem kakalarından hem doymalarından anlaşılıyor. Tüy parlaklığı, ishal veya kabız olmamaları gibi etkenler de mamanın kalitesini uzun vadede kanıtlıyor."
Ürünü İncele

11. N&D Ocean Kedi Somon, Kılçıksız Buğday, Yulaf & Portakal Kısırlaştırılmış Yetişkin 10 Kg

Adsız tasarım - 2023-11-21T171032.149

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

"Amazon yine beni şaşırtmadı, piyasanın en uygun fiyatıyla en taze mamasını bana gönderdi, son kullanma tarihi 12/2024, iyi ki varsın Amazon."

Ürünü İncele

Kaynak: Onedio

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