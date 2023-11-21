Patili dostunuzun yüzünü güldürecek kedi ve köpek mamaları Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Renklendirici ve aroma verici içermeyen formülü evcil hayvan sahiplerinin aradığı özelliklerin başında geliyor.
Bir kullanıcının yorumu şöyle;
Tüm saf hassas ürün yelpazesi, köpeğinizin çeşitli bir diyetin tadını çıkarabilmesi için farklı tatlar sağlar. MERA Pure Sensitive intoleransı veya beslenme sorunları olan yetişkin, küçük köpekler için özel olarak üretilmiş.Ürünü İncele
Hindiba içeriği sayesinde doğa prebiyotik içeren bu kedi maması, yetişkin kediler için harika.
İçindekiler:
Tahıllar (%48 tam tahıl), et ve hayvansal türevler (%25, %14'ü tavuk), bitkisel protein ekstraktları, yağlar, bitkisel türevler, sebzeler (%2 kurutulmuş hindiba kökü, %0.07 kurutulmuş havuç %0,4 havuca eşdeğer, %0.07 kurutulmuş bezelye %0.4 bezelyeye eşdeğer), mineraller, mayalar (%0.3).Ürünü İncele
Köpeğinizin aktif yaşam tarzı için sağlıklı eklemleri desteklemeye yardımcı olan besinleri içeren bu mama, köpeğinizin sağlığına ve tüylerine çok iyi gelecek.Ürünü İncele
Yavru kedinizin bir öğünde ihtiyacı olan tüm besinsel öğeleri içeren bu mama, büyüme evresinde bağışıklık sisteminin gelişmesi için gerekli desteği sağlayarak sağlıklı büyümesini destekler.Ürünü İncele
Dog Chow Kuzu Etli Yavru Kuru Köpek Maması, emzirme döneminden yetişkinliğe kadar iri ırk yavru köpeğiniz için özel olarak formüle edilmiş %100 tam ve dengeli beslenme.
Bir kullanıcının yorumu şöyle;
Pro Plan Orijinal Somonlu Kuru Kedi Maması, yetişkin kedinizin bir öğünde ihtiyacı olan tüm besinsel öğeleri içerirken kedinizin böbrek sağlığının korunmasına destek olur.Ürünü İncele
Tavuk, kılçıksız buğday, yulaf ve nar. Yetişkin köpekler için bulunmaz bir damak zevki. Mama içeriğinde bulunan protein yağsız kas kütlesinin gelişimini destekliyor.Ürünü İncele
Kıyılmış yapıdaki formuyla kedinizin iştahını açacak bir lezzet deneyimi sunan bu mama, kedinizin yeni favorisi olmaya aday.
Bazı kullanıcıların yorumları şöyle;
"Bu markanın kıyılmış çeşitlerinin hepsini de kedilerim çok seviyor, tabakta kırıntısı dahi kalmıyor."
Bir kullanıcının yorumu şöyle;
Bir kullanıcının yorumu şöyle;
"Amazon yine beni şaşırtmadı, piyasanın en uygun fiyatıyla en taze mamasını bana gönderdi, son kullanma tarihi 12/2024, iyi ki varsın Amazon."Ürünü İncele
Kaynak: Onedio
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