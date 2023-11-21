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  4. Philips, Cosori, Arzum, Karaca... Airfryer alacaklar Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın

Philips, Cosori, Arzum, Karaca... Airfryer alacaklar Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın

20.11.2023 17:52 | Son Güncelleme:
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Philips, Cosori, Arzum, Fakir, Karaca... Airfryer alacaklar mutlaka bu markaların airfryer modellerine göz gezdirmiştir. Piyasada en çok tutulan airfryer modellerine ev sahipliği yapan bu markaların sıcak hava fritözleri Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde! Sizin için indirimdeki modelleri seçtik. İşte detaylar!

Philips, Cosori, Arzum, Karaca... Airfryer alacaklar Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın

Airfryerlar son yılların en popüler mutfak ürünleri arasında yer alıyor. Geleneksel yağda kızartma yöntemini adeta mutfaklardan silen bu cihazlar, sıcak hava teknolojisi sayesinde hiç yağ kullanmadan ya da çok az yağ ile çıtır çıtır kızartmalar yapmaya olanak sağlıyor. Sadece kızartma mı? Elbette hayır! Çeşit çeşit yemekleri de lezzetli ve sağlıklı bir şekilde pişiren airfryerlar kullanıcılarından çokça övgü topluyor. Piyasada birçok markanın farklı modellerde airfryerları bulunuyor. En çok satan airfryer modelleri kısa süreliğine Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde! Philips'ten Cosori'ye, Arzum'dan Fakir'e indirimli modelleri sizin için bir araya getirdik.

1. Philips Airfryer HD9252/70

Adsız tasarım - 2023-11-20T161946.807

Kullanıcı yorumları

  • "Çok memnunum. Yağlı yiyecekleri azalttım aldığımdan beri. Sağlığıma olumlu katkısını görüyorum."

  • "Kalabalık aileler için küçük fakat iki üç kişilik bir aileyseniz yeterli. Bana tek başıma fazla bile geliyor."
Ürünü İncele

2. Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü

Adsız tasarım - 2023-11-20T162127.745

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Büyüklüğü çok iyi."

  • "Çok hızlı kargo ve teslimat, uygun fiyat, süper kalite."
Ürünü İncele

3. Arzum-AR2074-B Airtasty XL Airfryer

Adsız tasarım - 2023-11-20T162233.759

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Önceden Xiaomi kullanıyordum, haznesi küçük gelmeye başladığı için büyük bir tane arayışına girdim. Önce anneme hediye aldık, onda deneyimleyince kendime de almaya karar verdim. Derinliği ve genişliği 4 kişilik aile için gayet ideal, pişirme süresi kısa, sesi yada buharı yok. En rahat ettiğim özelliği pişirirken altı da üstü de eşit pişiriyor. Xiaomi'de ters düz yapmak zorunda kalıyorduk. bence fiyatına göre çok başarılı bir ürün. 4 yıl garanti olması da cazip."

  • "Ürün güzel ve büyük. Fatura gelmedi nasıl temin edebilirim."
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4. COSORI 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

Adsız tasarım - 2023-11-20T162419.750

Piyasadaki onlarca airfryer modeli içinde en beğenilenlerden biri olan Cosori markasının XXL Airfryerı, üstün teknolojik özellikleri ve kalitesiyle kullanıcılarının gönlünü fethediyor. Önceden kaydedilmiş 11 farklı pişirme programına sahip airfryerın kullanımı oldukça kolay. Ayrıca geniş dijital ekranıyla sıcaklık ve pişirme süresinin rahatlıkla görülmesini sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, 5,5 litre pişirme hacmine ve kare sepete sahip olması. Kare sepet çok daha fazla yiyecek pişirebildiği için kalabalık ailelere önemli bir avantaj sağlıyor. Modelin uygulama desteği de bulunuyor. Böylece yeni tarifler keşfediliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "2022 Kasım ayında almıştık, 4 aydır kullanıyoruz çok memnunuz. Et, tavuk patates denedik hepsi hızlı bir şekilde çok güzel oldu. Hem zamandan hem paradan tasarruf diyebilirim."

  • "Biz 4 kişilik bir aileyiz. Büyüklüğü bizim için ideal, sepetlerinin yanmaz yapışmaz olması harika. Bu sayede temizliği çok kolay oluyor, sağlamlığı ve kalitesi zaten tartışılmaz."
Ürünü İncele

5. Grundig FRA 424401 Airfryer

Adsız tasarım - 2023-11-20T162656.724

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Biz iki kişiyiz ve ihtiyacımızı gayet iyi karşılıyor."

  • "Daha önce başka markaları da denedim ama neden bilmiyorum patates kızartması çok güzel oluyor. Sadece üründe sevmediğim kısım mesela 3 tabak patates yapmak istiyoruz her seferinde programı başlatınca 1-2 saniye ısınmasını bekliyorsunuz bu da bi tık zamandan çalıyor. oOnun dışında efsane bir ürün, hiç fazla paralara gerek yok. Alman kalitesi zaten tartışılmaz."
Ürünü İncele

6. Karaca AIR PRO COOK KÖZ XL Airfryer

Adsız tasarım - 2023-11-20T162750.657

Kullanıcılar ne diyor?

  • Neredeyse 1 günde elime ulaştı çok hızlı teslimat."

  • "Uzun zamandır düşündüğümüz Airfryer alma fikri bir anda Amazon'a bakmamız ile son buldu... Uygun fiyat performans özellikleri ile Karaca harika bir sonuç oldu... Teşekkürler Amazon, teşekkürler Karaca."
Ürünü İncele

7. Karaca Foodrition Airfryer Single Pan Black

Adsız tasarım - 2023-11-20T162906.697

Kullanıcılar ne diyor?

  • "10 numara 5 yıldız bir ürün. Fiyat performans ürünü kesinlikle."

  • "2 kişilik gayet yeterli. Güzel pişirmesi."
Ürünü İncele

Bu içerik 21 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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