Berfu-Eser Yenenler çiftinden aşk paylaşımı

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu ve Eser çifti, bu kez ilişkilerinin yıl dönümlerini kutladı. Ünlü çift, daha önce çekilen mutlu fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Eser Yenenler, paylaşımına; "Dört yıl önce bugün bir tuttuk ellerimizi bir daha hiç bırakmadık" notunu düşerken; Berfu Yenenler ise gönderisinde; "Tam dört sene önce bugün bu zamanlar el ele tutuşmuştuk hâlâ el eleyiz. Dört sene binlerce ani iki güzel emmi oğlan sen ben. Ne güzel tek olmak bir de sonsuz olalım daha ne isterim" ifadelerini kullandı.

İki çocukları olan Yenenler çiftinin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.



